Tibè campionessa d'Europa Universitaria con il Cus Bologna

Estate speciale per la cestista di Arosio Angelica Tibè che è salita sul tetto d'Europa.

Tibè acciuffa l'oro

Già, perché l'ala/pivot brianzola classe 1996, passata in estate dal Basket Costa Masnaga al Sanga Milano, nei gironi scorsi ha vinto i Campionati Universitari Europei che si sono svolti a Miskolc in Ungheria con la maglia del Cus Bologna. Una prima volta per un ateneo italiano che non era mai salito sul gradino più alto del podio a livello continentale nel basket femminile. Una vittoria storica quindi e una medaglia d'oro davvero brillante e preziosa quella messa al collo dalla brianzola Angelica Tibè conquistata battendo in finale l'Università di Vienna con il punteggio di 67-49 e 6 punti segnati dall'ala di Arosio.

Il tabellino di Cus Bologna-Vienna 67-49

Parziali: 10-18; 27-28; 44-41

Cus Bologna in finale: Maria Sole Vettore, Silvia Bernabè 2, Elisabetta Tassinari 12, Amina Zarfaoui 2, Alessandra Orsili 6, Sofia Roccato, Flavia Parrinello, Angelica Tibè 6, Beatrice Baldi 19, Elena Melloni 4, Martina Rosignoli 16, Serena Soglia. Coach: Jordan Losi. Vice: Matteo Galli.