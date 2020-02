Dalla prossima settimana saranno in vendita al costo di 19,90 euro le t-shirt speciali di Tutti Insieme Cantù, azionariato popolare di Pallacanestro Cantù, protagonista del primo anniversario dell’acquisizione del club, salvato, con un grande atto di coraggio, dalla

viscerale passione dei canturini il 18 febbraio del 2019.

Tic e Pallacanestro Cantù lanciano le t-shirt in edizione limitata

Le t-shirt in edizione limitata saranno in vendita a partire da mercoledì prossimo 4 marzo 2020 presso il Basket Point di via Dante 6, a Cantù, e sul sito ufficiale dello store basketpoint.it. Pallacanestro Cantù e TIC invitano tutti i sostenitori canturini a presenziare a “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 8 marzo alle 18, indossando le speciali t-shirt celebrative.