Tino Hanzic è il nuovo schiacciatore del Pool Libertas Cantù.

Tino Hansic al Pool Libertas Cantù

Giovanissimo (classe 2000), ma già nel giro della Nazionale seniores del suo Paese, vanta anche esperienza internazionale, avendo giocato nel campionato francese. Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Serie A3 Credem Banca, prima con la maglia della Avimecc Modica e nella scorsa con quella della Falù Ottaviano. E' il primo giocatore croato ad arrivare all'ombra del campanile di San Paolo.

“Tino è un giocatore di grande talento – dice coach Matteo Battocchio –. Ho avuto ottime referenze su di lui anche come persona, e credo che la sua presenza all'interno del nostro sistema di gioco possa essere da subito molto importante, perché ha esplosività ed altezze importanti, e soprattutto ha tanta voglia di emergere. Se a prima vista può sembrare una scommessa, non ho dubbi sul fatto che si possa ambientare in fretta, e che possa recitare un ruolo da assoluto protagonista nella prossima stagione, anche perché per lui avere in regia un giocatore come Manuel Coscione potrà essere di grande aiuto ”.

“Ho scelto di venire al Pool Libertas – spiega il nazionale croato – perché ho parlato con molti dei miei amici che hanno elogiato tutta l'organizzazione, e con coach Matteo Battocchio che mi ha avvicinato al suo modo di pensare, cioè la voglia di lavorare molto e vincere. Gli obiettivi che mi do sono sempre alti, anche quest'anno. Il mio obiettivo è perfezionare ogni elemento perché credo che ci sia sempre spazio per miglioramenti. Certo, e vincere, perché vengono ricordati solo i vincitori. E tutto questo con la speranza che il pubblico possa sostenerci”.

La scheda

TINO HANZIC

NATO A: Croazia

IL: 24/10/2000

ALTEZZA: 198cm

RUOLO: schiacciatore

CARRIERA:

2010-2018: HAOK Mladost Zagreb (Croazia)

2018-2019: Nice Volley (Francia)

2019-2020: Avimecc Modica (A3)

2020-2021: Falù Ottaviano (A3)

2021-…: Pool Libertas Cantù (A2)

Coppa di Croazia (2015-2016)

Coppa di Croazia e Supercoppa di Croazia (2016-2017)

Coppa di Croazia e Scudetto croato (2017-2018)