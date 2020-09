Tiro con l’arco La Sorgente organizza la gara “18 m indoor” 

Tiro con l’arco un evento promosso dall’Associazione di Lurate con il patrocinio del comune di Olgiate Comasco.

Tiro con l’arco aperte le iscrizioni per la kermesse in programma nel weekend del 26-27 settembre

Si avvicina un appuntamento speciale per gli appassionati del tiro con l’arco della nostra provincia. L’associazione sportiva dilettantistica La Sorgente di Lurate Caccivio con il patrocinio del comune di Olgiate Comasco ha organizzato per il weekend del 26-27 settembre una gara indoor la “18 m indoor” L’evento si svolgerà presso la palestra comunale di via Tarchini a Olgiate Comasco il sabato dalle ore 17.30 e la domenica dalle ore 8. 30. Sarà questo il primo evento a 18m indoor della Lombardia dopo il lockdown. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare alla gara. Solo per informazioni gli intressati possono rivolgersi a: arcierilasorgente@libero.it – 349.061.2911 (Francesco).