Tolto il velo all'edizione 2025 di Lario Tennis Tour: ampliato a 9 tappe

Ieri mattina, giovedì 3 aprile, nella suggestiva cornice di Villa Olmo casa del Tennis Como è stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 di Lario Tennis Tour.

Lario Tennis Tour

Il circuito che porterà in giro per cinque mesi, attraverso nove tappe e in altrettanti circoli del territorio, conta quasi 1.000 talenti giovanili della categoria Under12 e Under14 maschili e femminili. Nove tappe che quest'anno non solo toccheranno la nostra provincia ma anche le new entry Lecco e Sondrio per poi concludersi con il Master Finale che vedrà i migliori otto classificati delle quattro categorie sfidarsi per il titolo sui campi del Tennis Como dal 23 al 31 agosto durante il prestigioso ATP Challenger Città di Como.

Gli onori dalla presidente Sioli

A fare gli onori di casa la presidente del Tennis Como Chiara Sioli: "Siamo partiti nel 2022 con soli quattro circoli e altrettante tappe ora invece siamo lieti di annunciare che il nostro circuito si è ampliato e per questa quarta edizione conta ben nove tappe. A conferma di una crescita esponenziale evidenziata anche dal successo delle edizioni precedenti. Siamo davvero tutti contenti e soddisfatti del percorso fatto da questo nostro circuito che raccoglie tanti circuiti che lavorano insieme per il bene dei ragazzi e a supporto delle loro famiglie". Un circuito che già alla prima tappa conta più di 100 iscritti e che punta ad arrivare a superare i 1000 partecipanti complessivi. "Un circuito giovanile che non ha eguali per struttura, numero di partecipanti ma anche sponsor e premi in tutta la regione" . Il Lario Tennis Tour 2025 scatterà già in questo fine settimana da Malnate con la prima tappa in programma dal 5 al 12 aprile. Il gran finale come detto si svolgerà a Villa Olmo, con il Master dal 23 al 31 agosto.

Il calendario di Lario Tennis Tour 2025

1° tappa 5-12 aprile a Malnate presso Junior Tennis Training

2° tappa 17-25 maggio a Sondrio presso TC Sondrio

3° tappa dal 24 maggio al 1 giugno a Lecco presso TC lecco

4° tappa dal 31 maggio al 7 giugno a Concagno presso Junior Tennis Training

5° tappa 7-15 giugno a Rovellasca presso TC Rovellasca

6° tappa 14-29 giugno a Mariano Comense presso Erreci Progetto Tennis

7° tappa dal 28 giugno al 13 luglio a Cantù presso CT Cantù

8° tappa 5-20 luglio a Canzo presso Tennis LIFE

9° tappa 12-27 luglio a San Fermo della battaglia presso Team Veneri

Master Finale 23-31 agosto presso Tennis Como