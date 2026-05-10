Tommaso Invernici è il nuovo Head Coach della Campi Reali Cantù.

Il nuovo allenatore

Quarantasei anni anni, ex opposto di alto livello, e da più di 20 stagioni siede in panchina. Questo è l’identikit di Coach Tommaso Invernici, scelto dal presidente Ambrogio Molteni come nuovo primo allenatore della Campi Reali Cantù per la stagione 2026/2027, la prima della società canturina in Serie A3 Credem Banca. L’allenatore bergamasco, per la prima volta su una panchina di Serie A, che però ha ‘saggiato’ come giocatore, vanta un’esperienza ultradecennale nelle altre categorie del volley nazionale.

Le parole del presidente

“L’arrivo per il primo anno in Libertas di Tommaso Invernici è per me motivo di grande soddisfazione perché ritengo che sia un allenatore di indubbio valore che dovrà gestire una squadra nuova e giovane, che affronterà per la prima volta il campionato di Serie A3 Credem Banca – ha dichiarato Molteni – Dopo essere stato dal 1997 e per oltre venti anni giocatore in diverse formazioni della zona di Bergamo, Crema e Brescia ha allenato ultimamente squadre sempre della a lui vicine come Crema ed ultima Scanzorosciate che milita in serie B. Si tratta quindi di una figura che arriva direttamente dal campo di gioco ed è nel comitato FIPAV di Milano come docente Federale. Spero che questo suo background possa essere quello giusto per arrivare a gestire una formazione nuova, che avrà bisogno di essere plasmata dalla sua mano per arrivare ad essere squadra in tutti i sensi della parola”.

Le parole del nuovo coach

“Sono contentissimo della scelta che ho fatto – ha dichiarato Invernici – Con Cantù ci siamo scontrati più volte nel corso degli anni, ed è arrivato il momento per me di approdare su questa panchina. Ringrazio il presidente per l’opportunità e la fiducia. Gli obiettivi a livello di squadra saranno da calibrare sul tipo di gruppo che andremo a costruire, quindi vediamo cosa ci riserva il mercato. Sicuramente sarà una squadra che avrà un’importante componente giovanile, che avrà bisogno di far crescere tutti in modo adeguato. E penso che anche per questo motivo la scelta del presidente sia ricaduta su di me, vista la mia esperienza nelle varie categorie giovanili e non solo in quelle Senior. In ogni caso la nostra intenzione è di fare il meglio possibile, senza smettere di sognare”.