Torna in campo la Pallacanestro Cantù

La tredicesima giornata della LBA, in programma domenica 28 dicembre, concluderà l’anno solare dell’Acqua S.Bernardo Cantù. I canturini saranno di scena alle 18:30 al PalaBarbuto, per sfidare la Guerri Napoli.

La conferenza stampa di coach Nicola Brienza

«Affronteremo un’altra trasferta in un mese di dicembre che, a livello di avversari, si è rivelato molto impegnativo. Napoli è una squadra di grande qualità, costruita per lottare nella parte alta della classifica e attualmente in linea con questi obiettivi. Ha un roster con giocatori di grande valore, anche a livello europeo, e allenato da un bravissimo coach come Magro. Questo li porta ad avere diverse risorse offensive, derivanti soprattutto dai vantaggi che sanno creare le guardie e dalle qualità fisiche e atletiche di Simms. Per quanto ci riguarda, abbiamo continuato a lavorare per migliorare sfruttando la scia della partita con Milano, facendo dei grossi passi in avanti soprattutto nell’inserimento di Green nei meccanismi di squadra. Ci prepariamo quindi a chiudere l’anno con la consapevolezza che ci aspetta una sfida complicata, ma con la giusta presunzione di chi sa che arriva da una buona prestazione e deve provare a sbloccarsi in trasferta, per poter proseguire a lavorare per raggiungere i propri traguardi».

L’avversario: Napoli

La squadra di coach Alessandro Magro occupa attualmente l’ottavo posto in classifica, pienamente in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. A guidare sul parquet i campani c’è una coppia di combo-guard dalle cifre sorprendentemente simili: Naz Mitrou-Long e Rasir Bolton viaggiano entrambi a 15 punti di media, accompagnati rispettivamente da 4.7 e 4.1 assist a partita. L’elevata produttività degli stranieri di Napoli Basket è confermata anche dall’ala piccola Savion Flagg, che contribuisce con 14.5 punti e 5 rimbalzi di media, e dall’ala grande Aamir Simms, autore di 13.7 punti a gara – realizzati con la seconda miglior percentuale da tre punti del campionato (50%) – oltre a 6.5 rimbalzi. Il quintetto titolare è completato dal centro italiano Guglielmo Caruso. Anche il contributo degli americani in uscita dalla panchina risulta determinante: la guardia Ishmael El-Amin garantisce 9 punti di media, mentre il centro Ed Croswell fa ancora meglio con 10.6 punti a partita e la seconda miglior percentuale nel tiro da due in LBA. Tra gli italiani spicca l’esperienza del veterano ed ex Cantù Stefano Gentile, punto di riferimento nel gruppo e per la crescita del promettente esterno classe 2004 Leonardo Faggian. Le rotazioni a disposizione di coach Magro sono infine completate dal lungo estone di formazione italiana Kaspar Treier, dal centro Mirko Gloria e dal prodotto del vivaio Stefano Saccoccia.

Come seguire la partita

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV. La radiocronaca andrà invece in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.