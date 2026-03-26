Torna in città il grande pattinaggio

Torna il grande pattinaggio a Cantù.

Gli organizzatori

Il Gruppo Pattinatori Mobili Bcc Cantù organizza la tappa del Campionato regionale strada al centro sportivo Toto Caimi domani, domenica 29 marzo. Il programma delle gare prevede il ritrovo alle 8 e l’inizio delle sfide alle 8.30 per quanto riguarda le categorie Allievi, Juniores e Seniores maschili e femminili, nelle specialità 1 giro sprint e 5.000 metri. Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, il ritrovo è fissato per le 13.30 e l’inizio delle gare alle 14. Sia per i maschi sia per le femmine, per le categorie Allievi, Juniores, Seniores, sono in programma il giro team sprint, mentre per la categoria Master la 5.000 in linea.

Gli atleti canturini

Per la Mobili Cantù parteciperanno Elena Galletti e Annalisa Marelli (5.000 in linea), mentre per il giro sprint e la 5.000 a punti gareggeranno: Raffaella Cadenazzi, Moira Cadenazzi, Rebecca Barilani, Alessia Francolini, Naia Longaretti, Gaia Ortuso, Chanel Bianchi, Alessia Pierotti, Rebecca Papiro, Vittoria Gerosa, Frida Barbagallo e Chiara Bruzzese. Sono attesi circa 200 atleti e 25 squadre.