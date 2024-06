Torna la Summer League Under 20

Dal 7 al 9 giugno al PalaPrealpi di Seveso è in programma l'edizione 2024 della Summer League Under 20 del Progetto Giovani Cantù

E' tempo di Summer League

Il settore giovanile bianco-blu, in collaborazione con Pallacanestro Cantù, organizzerà infatti l’evento, dedicato ai migliori prospetti di tutta Italia nati tra il 2003 e il 2005.

La Summer League si svolgerà dal 7 al 9 giugno al PalaPrealpi di Seveso e coinvolgerà 72 ragazzi divisi in 6 differenti formazioni: l’evento vuole offrire ai giovani talenti la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità, confrontandosi con atleti di pari livello provenienti da diverse regioni, sfruttando l’occasione anche come momento di crescita sportiva e personale.

Le giornate di venerdì e sabato saranno dedicate alle 6 gare di qualificazione, in preparazione delle finali che si disputeranno invece domenica 9 giugno.

Una curiosità: tra gli allenatori delle varie squadre spicca coach un grande ex campione del panorama cestistico italiano come Augusto “Gus” Binelli, che conta oltre 100 presenze con la maglia azzurra della Nazionale.