Tornano al successo la capolista Lurate e Inverigo nel derby con Appiano, Figino  ko

Il 9° turno d’andata del campionato di DR2 è andato in archivio nel fine settimana e nel girone C ha visto il ritorno al successo sia della capolista Kaire Sport Lurate Caccivio che del Gigante Inverigo.

Le gare

Lurate ha vinto il big match a domicilio contro Lesmo e si conferma in vetta a braccetto con il Cesano Seveso. Perde la testa invece Appiano Gentile ko nel derby con Inverigo che risorge dopo le ultime sconfitte. Male il Figino battuto a Carate Brianza mentre sorride l’Antoniana Como che ha messo a segno il suo secondo successo stagionale nell’anticipo.

I risultati del 9° turno girone C

Giovedì 27 Antoniana-Gerardiana 73-49, Sanfru-Lentate 72-79; Inverigo-Appiano 67-58; Carate-Figino 83-54, Kaire Lurate-Lesmo 70-45, Cesano Seveso-Nova 84-49.

La classifica aggiornata del girone C

Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso 14; Appiano Gentile, Lesmo, Lentate 12; Masters Carate 10; Pescate 8; Sanfru Monza, Inverigo 6; Nova, Figino, Antoniana Como 4; Gerardiana Monza 2.

Il cartellone del 10° turno girone C

Venerdì 5 dicembre Lentate-Lesmo, ore 21.15 Figino-Antoniana, Inverigo-Pescate, Cesano Seveso-Gerardiana, Nova-Kaire Lurate, Appiano Gentile-Masters Carate.