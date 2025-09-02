Tornei precampionato, a Erba pronto il 1° Memorial Emilio Rossini

Anche sul territorio lariano è già tempo di tornei e test precampionato per le varie squadre di basket.

Tra i tornei spunta il Memorial intitolato a Rossini

Le Bocce Erba per esempio ha già iniziato la preparazione in vista del debutto nel prossimo campionato di Divisione Regionale 1 in programma domenica 28 settembre in casa contro il Morbegno. La squadra di coach Corrado Bocciarelli giocherà la prima amichevole ufficiale venerdì 5 settembre contro il Lentate ma nel frattempo ha anche organizzato un importante torneo tra le mura amiche. Sabato 13 e domenica 14 settembre infatti la società presieduta da Alfredo Corti ha organizzato il 1° Memorial Emilio Rossini, quadrangolare con Le Bocce, Paderno Dugnano, Pol. Varedo e Tumminelli Milano in ricordo dell’indimenticato storico dirigente erbese. Sabato 13 le semifinali e domenica 14 le due finali.

Questo il cartellone del 1° Memorial Emilio Rossini

Sabato 13 settembre le semifinali

Ore 18.30 Paderno Dugnano-Pol. Tumminelli Milano

Ore 20.30 Le Bocce Erba-Pol. Varedo

Domenica 14 settembre le finali

Ore 16.30 finale 3°-4° posto

Ore 18.30 finale 1°-2° posto