Torneo di basket 3vs3 accende l'estate

Una giornata di sport, passione e collettività approda a Cantù.

L'evento

Il 28 giugno prossimo il centro sportivo Toto Caimi ospiterà un torneo di basket 3 contro 3, seconda tappa del BeAble Street Event Tour, l’iniziativa itinerante della neonata BeAble Academy. Fondata nell’aprile 2025, la realtà si propone di formare giovani atleti nel basket partendo dalla disciplina 3vs3, versione «street» della pallacanestro. La startup nasce dall’intuizione di cinque figure professioniste del settore, tra cui Jonathan Molteni (presidente e coach), Gianni Lambruschi (allenatore con esperienze in Nazionale e serie A), Omar Ventura (storico capitano della squadra di Binzago), Erica Molteni (Cucciago Bulls) e Katiuscia Mancini (CEO di Here We Are). Al progetto si è unito anche l’ex cestista italo-statunitense Alex Acker, tra gli allenatori dello Skyball Livigno Camp, promosso da BeAble Academy.

Gli organizzatori

«Vogliamo riportare al centro della vita dei più giovani valori come la comunità, la condivisione e lo stare insieme» spiega Mancini, che sottolinea: «Non siamo qui per competere con le realtà del territorio, ma per essere alleati e creare una rete più ampia». Le iscrizioni al torneo 3vs3 di Cantù sono aperte fino al 22 giugno. Per registrare la propria squadra sarà sufficiente compilare il form disponibile sulla pagina di BeAble Academy e versare una quota di 20 euro, che comprende anche un kit di benvenuto (tuta, sacca e borraccia). Per il pubblico l’ingresso è gratuito. Oltre alle partite, ai gazebo si troveranno sfide fisiche - dai push ups, ai tiri liberi fino a una versione «sobria» del birra pong- ma anche musica, graffiti e street food sfizioso proposto da realtà locali come la gelateria Rossetti e i birrai di Wicked Tales. Ospite speciale la Briantea84. Dopo Cantù, il tour proseguirà il 5 luglio a Binzago ed il 30 agosto a Como.