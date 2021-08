Tortu, dal Cantù Basket Camp alla medaglia d'oro olimpica

Dal Cantù Basket Camp alla medaglia d'oro olimpica: che impresa quella di Filippo Tortu a Tokyo 2020.

Ieri, venerdì 6 agosto 2022, i ragazzi dell'atletica della nazionale italiana ha compiuto l'impresa alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con un secondo in meno rispetto all'Inghilterra, hanno guadagno la medaglia d'oro nella staffetta 4x100. Nell'incredibile quartetto anche il giovane Filippo Tortu, volto ben noto a Cantù.

"Estate 2010: un giovanissimo Filippo Tortu partecipa con entusiasmo al Mountain Camp di Chiesa in Valmalenco mettendo in mostra le sue doti da piccolo cestista - scrive il Cantù Basket Camp postando delle foto del giovane atleta medagliato - Estate 2021: alle Olimpiadi di Tokyo Filippo Tortu conquista uno storico oro con la staffetta 4x100 italiana, con un'ultima frazione che ha fatto impazzire di gioia l'Italia intera. Siamo fieri di te Filippo, congratulazioni per questo risultato straordinario".