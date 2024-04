Trail dei Corni, boom di iscritti e ingresso nel circuito Crazy

Ben 287 concorrenti sul veloce e muscolare percorso di 26 chilometri con 1900 metri di dislivello

Passaggi mozzafiato e pubblico delle grandi occasioni

La gara podistica organizzata dalla Sportiva Valbronese tenutasi ieri, domenica 7 aprile, ha visto come vincitore assoluto Sergio Bonaldi del team Lab4You. Nella gara femminile ha trionfato Francesca Rusconi, atleta del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi. Passaggi mozzafiato e pubblico delle grandi occasioni hanno accompagnato i 287 concorrenti sul veloce e muscolare percorso di 26 chilometri con 1900 metri di dislivello.

Questa edizione è la prima tappa ufficiale del campionato Crazy Skyrunning

Anno ricco di novità per il Trail dei Corni che, giunto alla sua sesta edizione, è entrato a far parte del circuito Crazy Skyrunning come prima tappa ufficiale del campionato. Ospite d’eccezione la nazionale italiana Fisky di corsa in montagna, che in occasione del raduno tenutosi a Valbrona dal 5 al 7 aprile hanno sfruttato il Trail dei Corni per darsi battagli sui suoi sentieri. Risultato un buon test run particolarmente competitivo in vista delle altre gare estive.

Vincitore assoluto Sergio Bonaldi

Sergio Bonaldi è risultato vincitore assoluto, concludendo la sua gara in 2h 30’ 36”, da subito al comando, contento del risultato dopo un periodo di stop dalle gare. Di seguito, in seconda posizione Giacomo Forconi, team Asd Space Running, e Simone Valsecchi, Asd Falchi Lecco, al terzo posto.

Nella gara in rosa si è imposta Rusconi

Nella gara in rosa ha sovrastato tutte le partecipanti l’atleta della nazionale Francesca Rusconi che ha terminato la sua gara in 2h 54’ 57”, strappando il record ad Alice Gaggi, vincitrice del Trail 2023. A tagliare il traguardo per seconda un’altra azzurra Elisa Pallini, Asd Pegarun, e al terzo posto - per un podio tutto in Azzurro - Benedetta Broggi, Sport Project Vco.

Junior Trail di successo

Giornata di divertimento anche per le famiglie e i piccoli trail runners: con l’avvento della nuova edizione è stato riconfermato lo Junior Trail, giunto alla sua quarta organizzazione. I "mini runners" si sono sfidati sul percorso allestito all’area feste con cinque categorie distinte, che prepareranno i futuri runners ai sentieri del Trail.

Il comitato organizzativo porge uno speciale ringraziamento a tutti i volontari sul percorso che hanno garantito la sicurezza e i corretto svolgimento della manifestazione, oltre a tutti gli sponsor che hanno creduto nel Trail dei Corni.