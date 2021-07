Bike Cadorago e le sue ragazze domani, domenica 1° agosto 2021, saranno impegnate in due gare in Veneto.

Trasferta in Veneto per le ragazze della Bike Cadorago

La Junior Valtulini pedalerà sulle strade vicentine di Breganze nella sesta edizione del “Memorial Franco Basso” che impegnerà le atlete della categoria in una competizione di 78 chilometri su di un circuito locale da ripetere diverse volte. La bandierina dello start si abbasserà alle 14.30 e l’arrivo è previsto – in via Riva a Breganze – per le ore 17.00.

Saranno in gara domenica pomeriggio anche le Esordienti Cavalli, Mazza e Sangiorgio che, con partenza alle 14.00, si cimenteranno nei 42 chilometri del “Memorial Carrer” di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso. Dopo l’arrivo della competizione per Esordienti saranno le Allieve a battagliare sul medesimo percorso cittadino e a rappresentare Bike Cadorago nella prova di 78 chilometri ci sarà Beatrice Roda.