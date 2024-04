Trasferta vittoriosa della Virtus Cermenate in Valchiavenna

Vittoria piena per Cermenate nella trasferta a Chiavenna contro Volley Academy Valtellina & Valchiavenna: un 3-0 mai in discussione.

La gara

Buon avvio della comanche nel primo set (2-8). Le padrone di casa faticano ad entrare in partita (6-15) e Cermenate ne approfitta (8-21, 13-22), andando a chiudere 15-25 il parziale.

Nel secondo set nuovamente avanti le virtussine (0-3). Le chiavennasche impattano sul 4-4, ma è un fuoco di paglia. La formazione di coach Rutigliano infatti si riporta subito in testa (6-10, 9-16, 12-20) andando a vincere il parziale 18-25.

Il terzo set si spacca subito in avvio con una buona serie di battute di Cermenate (1-4, 2-11). Le padrone di casa non riescono a ricucire il gap (5-15, 13-21, 16-24) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 16-25 e l’incontro 3-0.

Il commento

“Finalmente un weekend tranquillo, grazie ad una ottima preparazione in settimana -ha detto coach Rutigliano - Sapevamo che l’avversario non ci avrebbe messo in grossa difficoltà, ma le trasferte lunghe riservano sempre qualche insidia. Abbiamo ricaricato un po’ l’entusiasmo. Siamo pronte per ricominciare con una settimana importante contro un avversario importante come Galbiate. Brave tutte”.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Dinkle Galbiate sabato 20 aprile 2024 alle 21 in casa

Foto 1 di 5 #FipavLombardia #VolleyAddictedVOLLEY ACADEMY VALTELLINA & VALCHIAVENNA 0 - VIRTUS CERMENATE 3Serie C Femminile 2023/24 Lombardia - 22^ GiornataChiavenna (SO) - 13 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 5 #FipavLombardia #VolleyAddictedVOLLEY ACADEMY VALTELLINA & VALCHIAVENNA 0 - VIRTUS CERMENATE 3Serie C Femminile 2023/24 Lombardia - 22^ GiornataChiavenna (SO) - 13 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 5 #FipavLombardia #VolleyAddictedVOLLEY ACADEMY VALTELLINA & VALCHIAVENNA 0 - VIRTUS CERMENATE 3Serie C Femminile 2023/24 Lombardia - 22^ GiornataChiavenna (SO) - 13 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 5 #FipavLombardia #VolleyAddictedVOLLEY ACADEMY VALTELLINA & VALCHIAVENNA 0 - VIRTUS CERMENATE 3Serie C Femminile 2023/24 Lombardia - 22^ GiornataChiavenna (SO) - 13 aprile 2024Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 5

Il tabellino

22^ Giornata Serie C Femminile 2023/2024 - FIPAV Lombardia

VOLLEY ACADEMY VALTELLINA & VALCHIAVENNA 0

VIRTUS CERMENATE 3

(15-25, 18-25, 16-25)

VIRTUS CERMENATE: Brenna 1, Sarubbi 6, Maiocchi 5, Clerici 9, Mancarella 11, Mariani 5, Pusceddu, Celichini, Modena 14, Frigerio 1, Rusconi 3, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato.