Tre giorni di grande basket per la Geneco Cantù U13 alla tappa di Budapest del torneo EYBL

La Geneco Cantù Under13 è tornata dalla prima tappa del torneo Internazionale EYBL giocata Budapest con una valigia carica di emozioni ed esperienze sportive di alto livello.

Show canturino al torneo EYBL

Già perché la squadra canturina diretta da coach Matteo Alberio e dal vice Besio ha avuto la possibilità di vivere una tre giorni di grande livello cestistico giocando quattro partite con realtà di paesi differenti. Esordio vincente nel derby italiano contro Borgomanero poi due sconfitte di fila contro i rumeni del Dan Dacian e i georgiani del Rising Stars per poi chiudere con il bel successo contro gli ungheresi del Obudai Kaszasok.

Al termine della tappa, due ottime notizie per i canturini: è stato infatti votato come MVP di squadra, mentre Lorenzo Sellitto è stato inserito nel miglior quintetto del torneo quintetto di Budapest. Prossima tappa a gennaio a Roseto degli Abruzzi dove Cantù disputerà altre 4 partite con le squadre internazionali del torneo che non ha affrontato a Budapest. Le prime tre di ogni girone accederanno poi alla tappa finale della EYBL.

Questi tutti i tabellini della Geneco Cantù

1° turno Borgomanero-Cantù 42-82

Cantù: Guglielmetti 4, Coppola 3, Tettamanti 2, Marzoli 6, Casati 4, Sellitto 14, Bianchi 13, Valsiglio 8, Rizzini 2, Neuman 19, Sibio 3, Basile 4. All. Alberio, Vice All. Besio

2° turno Dan Dacian-Geneco 71-58

Cantù: Guglielmetti 3, Mormandi, Novelli 2, Casati 6, Tinivelli 1, Sellitto 21, Bianchi 13, Valsiglio 1, Manalo, Rizzini, Neuman 7, Sibio 4.All. Alberio, Vice All. Besio

3° turno Geneco Cantù-Rising Stars 40-77

Cantù: Guglielmetti 2, Marzoli, Novelli 2, Casati, Tinivella 5, Sellitto 5, Bianchi 8, Valsiglio 5, Manalo 2, Neuman 5, Sibio 6, Basile.All. Alberio, Vice All. Besio

4° turno Obudai Kaszasok-Geneco Cantù 43-67

Cantù: Guglielmetti 7, Mormandi 2, Coppola, Tettamanti 5, Marzoli, Novelli 3, Sellitto 19, Bianchi 16, Rizzini 8, Neuman 2, Sibio 5, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio

La classifica dopo la prima tappa EYBL

Rising Stars (4-0); Dan Dacian (3-1), Inter Bratislava (3-1), Akapo Lucenec (3-1), PGC Cantù (2-2); Moncalieri (1-3), Team3 (0-4); Borgomanero (0-4).