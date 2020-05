Triathlon al via il 1° Challenge Regione Lombardia

Triathlon una gara speciale on line organizzata dal comitato lombardo anche per atleti lariani.

Triathlon gara virtuale della FITRI per i giovanissimi atleti, la finale domenica 3 maggio

Aspettando il 4 maggio e la ripresa dell’attività individuale, il Comitato regionale triathlon (FITRI) pensa agli atleti più giovani, i più colpiti da questa emergenza che li ha tenuti lontani dai campi di gara a lungo anche nel territorio lariano. Ecco perchè i tecnici delle società lombarde si sono riuniti in video conferenza per fare il punto della situazione sul triathlon e hanno deciso di organizzare una simpatica iniziativa a favore delle categorie più sensibili e sofferenti sono quelle degli atleti più giovani delle elementari. E’ stato quindi organizzato un SUPER-MEGA-CHALLENGE che aiuti bambini e bambine, anche delle società comasche e brianzole, a fare attività agonstica e sentirsi in gruppo, una gara virtuale per divertirsi insieme.

Con questo spirito è così nata la prima edizione del Challenge della Regione Lombardia riservato a Minicuccioli, Esordienti e Ragazzi anche lariani e brianzoli.

L’idea è quella di riprendere questa competizione ‘interna’ e allargarla a livello regionale, stilando classifiche suddivise per categorie.

Ipotesi Challenge:

– maggiore numero di salti alla corda in 30” (mostrare cronometro nel video)

– posizione plank sui gomiti (controllo bene della postura): quanto più si riesce a resistere (a esaurimento)

– esercizio con la ledder (scaletta) con cinque esercizi diversi in successione da completare nel minor tempo possibile (mostrare cronometro nel video)

– altro… (aggiungere) FASI

La ‘qualifica’ viene fatta all’interno di ogni società nello spazio di 2/3 giorni rispetto al momento in cui variamo il challenge. Al termine delle qualifiche, ogni società dichiara i suoi ‘campioni’ che parteciperanno di lì a due giorni circa alla fase Regionale (al sabato o alla domenica) che si svolgerà in diretta ZOOM, così da permettere alle varie società di assistere e tifare i propri campioni. PRIMA CHALLENGE Tema: plank ‘a esaurimento’

Modalità: si può scegliere se farlo a braccia distese o appoggiati sui gomiti Qualificazioni societarie: da disputare entro sabato 2 maggio. Ogni società dovrà inviare i nominativi (con relativo tempo) a rgtlombardia@gmail.com entro le ore 12 dello stesso giorno:

1° classificato mc M + tempo/1° classificata mc F + tempo

1° classificato cu M + tempo/1° classificata cu F + tempo

1° classificato eso M + tempo/1° classificata eso F + tempo

1° classificato ra M + tempo/1° classificata ra F + tempo FASE FINALE REGIONALE La fase finale regionale è prevista per domenica 3 maggio alle ore 11 su Zoom (partecipanti) e in diretta FB per tutti gli altri che vogliono tifare i propri 'campioni'. La challenge avverrà in diretta, categoria per categoria partendo dai minicuccioli (maschi e femmine assieme), poi esordienti (maschi e femmine assieme) infine ragazzi (maschi e femmine assieme). La classifiche saranno però separate anche per genere. I giovanissimi coinvolti nella finale devono posizionare la videocamera in modo da mostrare bene la posizione e la tenuta. Prima della Challenge verrà svolto un riscaldamento/allenamento.