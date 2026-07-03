Trionfo Marila al Summer Trophy 2026

Trionfo Internazionale al Summer Trophy 2026: a Roseto degli Abruzzi per le ragazze della Marila, società sportiva di Capiago Intimiano.

Il torneo

Si è concluso con un bilancio straordinario il prestigioso Summer Trophy 2026 l’attesissimo Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica andato in scena a Roseto degli Abruzzi dal 30 giugno al 2 luglio. L’evento ha visto salire in pedana ben 500 ginnaste provenienti da 8 diverse nazioni, trasformando la competizione in un palcoscenico di altissimo livello tecnico. Dichiarano le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo:

“Confrontarsi con delegazioni straniere e un parterre di ginnaste così vasto ha reso ogni singola medaglia ancora più preziosa, confermando il valore assoluto della nostra società. Nonostante la grande competitività internazionale le nostre ginnaste si sono contraddistinte con i loro esercizi e la loro presenza in pedana”.

Il palmares

Le ginnaste portano a casa: 6 medaglie d’Oro, 9 medaglie d’Argento, 6 medaglie di Bronzo, un Premio Speciale della Giuria per Emilie Chignoli e un Titolo Speciale “Miss Body” per Veronica Bellocco.

I titoli vinti

Nello specifico per il Livello A, classe 2016, Alice Rigamonti si è classificata al primo posto nell’all Around, alla fune e al cerchio. Giulia Santangelo, classe 2013, è seconda all’all around e alle clavette e prima alla palla. Seconda posizione nell’all around e alla palle e terza al cerchio per Letizia Laffi, classe 2012. Nella classe 2010, Cecilia De Capitani è seconda al cerchio, alle clavette e nell’all around, mentre Nami Parise terza alla palla e al cerchio e Emilie Chignoli terza al nastro.

Passando al Livello B, Elisa Santin, classe 2016, è seconda all’all around e al corpo libero e prima alla fune. Emily Mercuri, terza all’all around e seconda alla fune. Veronica Bellocco, classe 2011, è medaglia d’oro alle clavette. Infine, per il Livello C, Rebecca Trunetti, classe 2013, è prima al nastro, mentre Maya Lamperti, sempre classe 2013, ha chiuso seconda al cerchio e alla clavette e terza all’all around.