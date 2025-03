Tris vincente per gli Under17 di Cantù che domano in rimonta Bassano per 92-89

Continua il momento d'oro della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha centrato il terzo successo consecutivo in altrettante gare del girone Interregionale.

La gara

La Generali Buelli e Rasero Cantù ha battuto a domicilio anche il Bassano del Grappa al termine di una partita bella e combattuta fino al termine giocata sul filo dell'equilibrio. Per la verità la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi ha dovuto a lungo rincorrere gli ospiti ma ha avuto il merito di rimanere sempre in scia per poi operare il sorpasso vincente nel finale. Un successo che permette ai canturini di confermarsi primi e imbattuti nel girone. La Generali Buelli e Rasero Cantù tornerà in campo per il 4° turno sabato 29 marzo ancora in casa dove ospiterà alle ore 20.30 Empoli.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù -Orange Bassano 92-89

Parziali: 23-24, 41-44, 69-70

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 11, Redaelli 6, Zimonjic 11, Ventura 20, Gualdi, Malano 6, Ghirardi, Fortis, Panceri 10, Bandirali 18, Bagordo, Pavese 10. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Orange Bassano: Scordari 13, Modanese 7, Momesso 4, Masaro 19, Odzebe 13, Cefis, Coulibaly 21, Santi, Eseosa Okojie, Fajardo 7, Zen 5, Germano.