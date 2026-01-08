Tris vincente per l’Acqua S. Bernardo Cantù U19

L’Acqua S. Bernardo Cantù Under19 centra il tris vincente nella seconda tappa della LBA Next Gen Cup. Ieri sera la squadra brianzola diretta da coach Luca Ansaloni dopo aver battuto Treviso all’esordio ha superato di slancio anche Brescia per 84-57 e poi Sassari per 95-47. Oggi la quarta e ultima sfida contro Trieste.

Il tabellino di Acqua S. Bernardo Cantù-Dinamo Sassari 95-47

Parziali: 29-15, 53-26, 74-40

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni 5, Redaelli 2, Fortis 8, Ventura 29, Pavese 2, Bagordo 5, Panceri 10, Zotti Pavlovic 5, Acunzo 6, Gualdi, Diarra 14, Presotto 9. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.

Dinamo Sassari: Brunu 6, Cubeddu 2, Zoccheddu, Moscaritolo 3, Giordo 7, Meschini 2, Panai, Ganga 2, Cipriano 12, Correddu 4, Crestan 9, Derosas

Il tabellino di Acqua San Bernardo Cantù-Pallacanestro Brescia 84-57

Parziali: 23-17, 39-26, 59-50

Acqua S. Bernardo Cantù: Molteni 22, Redaelli 6, Ventura 15, Pavese 3, Bagordo 7, Zimonjic 6, Panceri, Zotti Pavlovic, Acunzo 12, Gualdi 7, Diarra 4, Presotto 2. All. Ansaloni, Vice All. Visciglia, Banfi.

Pallacanestro Brescia: Parravicini Borbone 4, Graziano, Danfakha 9, Santinon 2, Festa 6, Grazioli, Zanardini, Toure 12, Tognolini, El Hadji Mbow 14, Giordano, Pittana 10.