Trofeo Bellomo: l'Albese Volley torna con il quarto posto

L'Albese Volley ha chiuso al quarto posto il 44° Trofeo Bellomo che si è giocato in quest'ultimo weekend a Castellanza.

Trofeo Bellomo duro per l’Albese Volley

Dopo aver perso in semifinale contro la Picco Lecco, ieri pomeriggio, domenica 22 settembre, la Tecnoteam si è dovuta arrendere anche alle padroni di casa della Futura Giovani Busto con lo stesso punteggio, al termine di una gara di alto livello contro una delle formazioni candidate al successo del girone di A2 femminile. Coach Mauro Chiappafreddo ha ruotato tutte le ragazze a disposizione: sugli scudi la top scorer Laura Grigolo (21 punti), bene anche Longobardi (16) e Mazzon con 14. La Tecnoteam tornerà in campo mercoledì 25 per un altro test contro Costa Volpino sulla strada che porta al debutto in campionato previsto per il primo weekend di ottobre.

Tabellino Futura Giovani Busto-Tecnoteam Albese 3-1

Parziali 25-22; 25-21; 15-25; 25-21

Tecnoteam Albese Volley Como: Rimondi 2, Veneriano 6, Tajè 3, Mazzon 14, Grigolo 21, Longobardi 16, Pericati libero, Bernasconi 5, Colombino 1, Baldi, Mancastroppa, Radice, Viganò ne, Bertini libero 2. Coach Chiappafreddo, vice Cardinali.

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre ore 18 Tecnoteam-Postdam (Germania) a Chiavenna 1-3

Venerdì 13 settembre ore 18 Tecnoteam - Chiavenna 3-0

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza: sabato 21 Tecnoteam-Lecco 1-3, domenica 22 Tecnoteam-Futura Busto 1-3

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam-Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)