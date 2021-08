Sarà Casnate con Bernate a ospitare il “Trofeo degli Angeli”, tradizionale appuntamento estivo che da diversi anni arricchisce la preseason di Pallacanestro Cantù.

Trofeo degli Angeli a Casnate: edizione dedicata al piccolo Giorgio

Sul parquet del “PalaFrancescucci” (noto anche come “Palasampietro”), la S.Bernardo-Cinelandia Park affronterà gli svizzeri dei Lugano Tigers; palla a due dell’incontro in programma per le ore 20:30 di giovedì 9 settembre. Questa edizione del trofeo sarà dedicata al ricordo del piccolo Giorgio, grande appassionato dei colori biancoblù, scomparso nelle scorse settimane. L’incasso della partita, aperta quindi al pubblico, sarà interamente devoluto all’associazione “EOS LA STELLA DEL MATTINO - ONLUS”. Nata nel 2010, l’associazione bergamasca ha il chiaro intento di aiutare le famiglie di bambini soggetti a lunghe e frequenti degenze ospedaliere. In particolare, i fondi raccolti finanzieranno il progetto “La Casa di Leo”, residenza temporanea destinata ad accogliere le famiglie di bambini soggetti a lunghe e frequenti ospedalizzazioni, principalmente ricoverati, o comunque afferenti, presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Seguiranno maggiori informazioni circa le modalità di acquisto dei biglietti e di accesso all’impianto.