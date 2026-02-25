Trofeo delle Province: la Selezione Como 2013 va ko all’esordio per 110-54

E’ iniziata male l’avventura della Selezione maschile di Como dell’annata 2013 al Trofeo delle Province 2026 di basket.

Inizio duro al Trofeo delle Province

La squadra lariana lunedì 23 febbraio ha debuttato nel girone B del torneo regionale affrontando a Olginate la rappresentativa Lecco/Sondrio che si è imposta con ampio margine per 110-54. Una partita da subito in salita per la rappresentativa nostrana diretta dal coach Cristiano Proserpio affiancato dagli assistenti Samuele Besio ed Elia Marangoni costretta sempre ad inseguire e mai capace di riaprire la contesa. La selezione comasca giocherà la seconda partita del girone B il 16 marzo a Cermenate alle ore 18.30 contro la rappresentativa di Varese. Le finali dela Trofeo delle Provibce 2026 si svolgeranno invece a Verdello il 28-29 marzo. Nel girone A: Brescia, Bergamo, Cremona/Mantova. Nel girone C. Milano, Lodi/Pavia, Monza.

Il tabellino di Selez. Lecco/Sondrio -Selez. Como 110-54

Parziali: 36-11, 63-30, 97-40.

Selezione Como: Monti 4, Neuman 7, Bidoia 2, Valsiglio 6, Sibio 4, D’Andrea, Bianchi 15, Franzini, Moruzzi 6, Vindas 8, Ballerio 2, Castelli.

Questa la selezione 2013 di Como

Mattia Ali (Pol Senna), Alessandro Ballerio (Pol. Comense), Jacopo Bianchi, Owen Russel Neuman, Nicholas Rizzini, Federico Valsiglio, Lorenzo Sellitto, Lorenzo Sibio (Pallacanestro Cantù), Francesco Bidoia, Leonardo Franzini (Alebbio Como), Lorenzo Thomas Castelli, Gabriel Vindas (Indipendente Appiano Gentile), Simone Moruzzi (Pallacanestro CDG Erba), Alessandro Monti (Virtus Cermenate), Samuele D’Andrea (Gs Villa Guardia).