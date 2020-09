Trofeo Gianni Brera a Cantù oggi le finali.

Durante questo fine settimana si sta svolgendo la ventisettesima edizione del Trofeo Gianni Brera. Vi partecipano 8 squadre, categoria 2007, di cui una femminile, il Real Meda. Le altre sono, oltre al Cantù San Paolo, l’Enotria 1908, il Castello Città di Cantù, l’Ausonia 1931, l’As Masseroni Marchese e due società professionistiche quali il Renate e il Calcio Como».

I match

Le partite dei due gironi da quattro squadre sono state giocate tutte ieri, sabato, sui campi del «Toto Caimi» e del centro sportivo di via Giovanni XXIII. Questo pomeriggio, al centro sportivo di via Giovanni XXIII, sono previste le finali per il terzo e quarto posto alle 16.30 e la finalissima alle 17.30.