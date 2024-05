Trofeo Giovani, 23esima edizione da record con 96 squadre

Da venerdì 17 maggio scatterà l'edizione numero 23 del Trofeo Giovani, la kermesse organizzata dal Basket Tavernerio con il patrocinio del Comune di Tavernerio. La stagione cestistica non è ancora finita, ma è ormai alle porte una delle manifestazioni storiche e tradizionali per la pallacanestro giovanile non solo comasca.

Trofeo Giovani, via alla 23esima edizione

E’ diventata ormai un punto di riferimento per gli appassionati, come ha sottolineato l'ideatore del torneo Max Di Landri (presidente del Basket Tavernerio): "Il nostro torneo è diventato una realtà di riferimento post season per molti e di questo siamo orgogliosi. Questa sarà addirittura un'edizione record con ben 96 squadre iscritte e 220 partite che si giocheranno dal 17 maggio al 16 giugno nello storico campetto all'aperto di Tavernerio completamente rifatto con tanto di tribunette. La formula del torneo piace e riscuote sempre molto successo anche fuori dal nostro territorio tanto che avremo squadre anche dalle province di Milano, Varese, Lecco, alcune dal Canton Ticino e una da Reggio Emilia. La richiesta è stata altissima, purtroppo abbiamo dovuto dire no a ben 40 squadre ma non era proprio possibile gestirle tutte».

Due tornei

Anche questa edizione sarà caratterizzata da due tornei: il Trofeo Giovani che si giocherà fino al 16 giugno e sarà riservato alle categorie Under19 (nati 2006-07-08), Under17 (nati 2008-09-10), Under15 (nati 2010-11) e Under14 (nati 2011-12) ma anche il Trofeo Giovanissimi che terminerà il 9 giugno ed è riservato alle categorie minibasket Esordienti (nati 2012-13), Aquilotti (nati 2013-14) e Scoiattoli (nati 2015-16). Per informazioni e per seguire il Torneo basterà cliccare su sito ufficiale www.trofeogiovani.it.