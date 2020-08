Ieri, martedì 11 agosto 2020, Marco Maria Dolfin ha debuttato nel Trofeo Settecolli – Frecciarossa 2020. L’atleta della BLM Briantea84 Cantù è sceso in vasca a Roma per i 100 metri SB05 (unica sua gara) firmando un 1’43”23.

Trofeo Settecolli, buona la prima per Marco Maria Dolfin

Per Dolfin è stato il ritorno ufficiale in acqua dopo il prolungato stop delle manifestazioni sportive e degli allenamenti a causa della diffusione del Coronavirus. La gara è stata un test importante per fissare un punto di ripartenza per ritornare al lavoro con vista qualificazione alla Paralimpiade di Tokyo che si disputerà nell’estate 2021.

Allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma si è svolta la prima giornata della competizione natatoria approvata dal World Para Swimming che si concluderà giovedì 13 agosto. La Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico -, campione del mondo ai Mondiali Para Swimming di Londra 2019, sta partecipando con 18 atleti, 34 invece quelli convocati dalla Fin – Federazione Italiana Nuoto.