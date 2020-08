Un ritorno in vasca di livello dopo lo stop a causa della pandemia, la location sarà quella delle grandi occasioni. Marco Maria Dolfin della BLM Briantea84 Cantù parteciperà alla 57esima edizione del Trofeo Settecolli – Frecciarossa 2020 in programma dall’11 al 13 agosto allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma.

Trofeo Settecolli, ci sarà anche Marco Maria Dolfin della Briantea84

La Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico -, campione del mondo ai Mondiali Para Swimming di Londra 2019, si presenterà ai blocchi di partenza con 18 atleti, 34 invece quelli convocati dalla Fin – Federazione Italiana Nuoto -.

“La competizione sarà di grande rilevanza a livello internazionale – ha commentato Alessandro Pezzani, tecnico e responsabile del settore nuoto di Briantea84 -, una bellissima vetrina che vedrà in vasca i migliori atleti in circolazione. Per Marco Dolfin sarà una tappa importante per capire il suo stato di forma dopo questo periodo di blocco, un punto di partenza per valutare i tempi di gara, sperando che tutto vada nel verso giusto”.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le gare in cui scenderà in vasca Dolfin.

Il Trofeo Settecolli si disputa ogni anno nella capitale italiana – verso al fine del mese di giugno – e attualmente è considerato il meeting di nuoto più antico al mondo. La competizione è sempre stata uno dei banchi di prova finali per gli atleti, al fine di conquistare i tempi minimi per poter partecipare alle grandi manifestazioni in programma successivamente nel calendario. Questa edizione segnerà la ripartenza agonistica delle due federazioni Fin e Finp dopo lo stop a causa della diffusione del Coronavirus.

Gli atleti Finp gareggeranno nelle sessioni mattutine. Saranno 3 le sessioni totali per ogni giorno (9-10, 11.30-12.30, 19-21.30). Nei tre giorni di gare, la diretta della competizione sarà garantita su Rai Sport solo nel turno serale (19-21.30).

I CONVOCATI FINP

Lo staff sarà composto da Riccardo Vernole – Coordinatore Tecnico Nazionale – Vincenzo Allocco, Matteo Poli e Massimiliano Tosin – tecnici nazionali.

Amodeo Alberto – POLHA Varese

Barlaam Simone – POLHA Varese

Bassani Federico C.C. Aniene

Berra Alessia – POLHA Varese

Bicelli Federico – Pol. Bresciana No Frontiere

Boggioni Monica – A.I.C.S. Pavia Nuoto

Ciulli Simone – C.C. Aniene

Dolfin Marco Maria – Briantea84

Fantin Antonio – FF.OO./ASPEA Padova

Ghiretti Giulia – FF.OO./Ego Nuoto

Gouda Said Hessan Karim – C.C. Aniene

Menciotti Riccardo – C.C. Aniene

Morelli Efrem – FF.OO./Sea Sub Modena

Morlacchi Federico – POLHA Varese

Raimondi Stefano – FF.OO./Verona Swimming Team

Scortechini Alessia – C.C. Aniene

Talamona Arianna – POLHA Varese

Terzi Giulia – POLHA Varese