Turno di riposo per la Pallacanestro Cantù che ha ripreso ad allenarsi

Pallacanestro Cantù vigilia di campionato che domani si apre con l’anticipo Sassari-Cremona.

Pallacanestro Cantù a dirigere gli allenamenti dei brianzoli l’assistente Antonio Visciglia vista l’indisponibilità di Bucchi e Gandini

Ha ripreso ad allenarsi la Pallacanestro Cantù sotto la direzione dell’assistente Antonio Visciglia unico rappresentante dello staff tecnico visto che coach Piero Bucchi e il vice Marco Gandini sono ancora a riposo in attesa di negativizzarsi. Per quanto riguarda la squadra è al lavoro tutti ad eccezione di Gaines che aspetta il via libera dopo che avrà effettuato il prossimo tampone sperando che sia negativo. Come detto in attesa del prossimo girio di tamponi in casa canturina è coach Totò Visciglia a condurre le sedute di allenamento anche se il prossimo impegno di campionato dell’Acqua San Bernardo è in programma tra una settimana sabato 3 aprile contro Brindisi. In questo weekend infatti la squadra canturina osserva il turno di riposo e farà da spettatrice a un cartellone che si aprirà già domani sabato 27 marzo con l’anticipo Sassari-Cremona. Cantù sarà interessata soprattutto alle partite delle sue dirette concorrenti sul fondo classifca: domenica alle 18 si giocherà un Varese-Trento da brividi mentre lunedì in posticipo Reggio Emilia riceverà Pesaro,

Programma del 24° turno stagionale

Sabato 27 marzo alle 20 Sassari–Cremona; domenica 28 ore 12 Brescia-Brindisi; ore 17.30 Venezia-Milano; ore 18 Varese-Trento; ore 19 Treviso-Trieste; ore 20.45 Virtus Bologna-Fortitudo Bologna; lunedì 29 ore 20.30 Reggio Emilia-Pesaro. Riposa Cantù.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 30; Sassari, Venezia 26; Trieste, Treviso 22; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, Trento 16; Reggio Emilia, Acqua San Bernardo Cantù, Varese 14.