Tutti Insieme Cantù presenta 30 nuovi soci

"Tutti Insieme Cantù" ha presentato 30 nuovi soci, raccolti durante l'ultimo aumento di capitale. L'operazione si è conclusa il 30 giugno e ha beneficiato dei risultati sportivi. Si rafforza così la componente di azionariato popolare della Pallacanestro Cantù per una stagione che si prospetta tanto complessa quanto affascinante.

Le parole di Passeri

Angelo Passeri è il presidente di "TIC" e ha commentato così l'arrivo dei nuovi soci: "La maggior parte di loro proviene, come prevedibile, dal canturino ma abbiamo anche soci da altre zone e un nuovo membro di Roma. Testimonianza che l'affetto nei confronti di Cantù è diffuso su tutto il paese". Il bilancio, dunque, è positivo: "Complessivamente siamo soddisfatti. Abbiamo ricevuto vari segnali di attenzione anche grazie al ritorno in A1". Passeri approfondisce: "La promozione ha aiutato molto nel concreto perché i risultati sportivi trascinano tutto il resto. Qualche manifestazione d'interesse è arrivata fuori dai termini temporali ma vedremo cosa si potrà fare".

Il prossimo futuro di TIC

Tra l'arena in costruzione e la nuova stagione in A1 da preparare, tutte le componenti societarie sono indaffarate. "TIC" non fa eccezioni ed è Passeri stesso a delineare i progetti nel breve termine: "Dopo l'estate avremo un'assemblea che chiuderà questa stagione". L'obiettivo è chiaro: "L'intenzione è quella di mantenere ciò che è stato fatto negli ultimi anni. Il primo appuntamento di TIC sarà il trofeo degli Angeli a settembre e poi continueremo con gli appuntamenti ufficiali come la TIC Experience e le cene con la squadra e staff". Passeri conclude: "Vogliamo anche riuscire a implementare qualcosa di livello per il prossimo futuro. I nostri soci lo meritano".

I 30 nuovi soci, che verranno presentati da TIC nella prossima assemblea, dimostrano ancora una volta la capacità attrattiva della Pallacanestro Cantù e della sua componente di azionariato popolare. Si parla spesso della necessità di dialogare con il territorio e questo è un modo efficace per farlo.