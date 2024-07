Tutto pronto a Bregnano: torna l'Overtime Streetball 3contro3

Il primo weekend di luglio regala nella nostra provincia un appuntamento molto stuzzicante per gli amanti del basket estivo e del playground all'aria aperta 3contro3.

Tutto pronto a Bregnano per il 3contro3

Sabato 6 e domenica 7 Luglio presso il Parco Cederna andrà in scena la terza edizione di Overtime Streetbasket un divertente torneo di 3contro3 organizzato dalla cestista del GS Villa Guardia Marta Benzoni con il suo staff in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Bregnano: "Non è stato semplice organizzare questo evento ma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e siamo davvero contenti di tornare in campo. Questo torneo è nato nel periodo del Covid per provare a tornare alla normalità dopo settimane difficili anche per noi baskettari e ora conta una trentina di squadre Senior, 22 maschili e 8 femminili, per un totale di 130 iscritti, non male dai. Siamo contenti e il divertimento è assicurato. Anche perché chi vince si qualifica per le finali nazionali in programma a Cesenatico e Roseto degli Abruzzi". Le iscrizioni sono già chiuse per questo evento ormai sold out che promette come detto tanto streetbasket all'aria aperta, sana goliardia e anche qualche spritz all'ombra del parco Cederna di Bregnano.