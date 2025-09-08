Tutto pronto a Inverigo per il 4° Memorial Giorgio Nespoli

Come da tradizione, nella pre season, la palla spicchi rimbalza in occasione di tornei: ecco che torna il Memorial Giorgio Nespoli.

Memorial Giorgio Nespoli, al via a Inverigo

Le squadre comasche del basket non solo sono già tutte tornate in campo, ma hanno iniziato la loro pre season in preparazione dei rispettivi campionati. In questi giorni, infatti, si stanno susseguendo amichevoli e test ma anche tornei in tutta la provincia. Tra gli appuntamenti ormai diventati tradizionali a Inverigo, il 4° Memorial Giorgio Nespoli: tutto è pronto per il torneo quadrangolare che si svolgerà nel week-end del 20 e 21 settembre. L’edizione 2025 sarà di fatto tutta la lariana visto che oltre ai padroni di casa del Gigante Inverigo parteciperanno l’Indipendente Appiano Gentile, la Pallacanestro Figino e l’Alebbio Como. Sabato 20 le due semifinali, domenica 21 le finali a seguire le premiazioni di rito. Tutte le partite si svolgeranno nella palestra di via Monte Barro 2, a Inverigo.

Il calendario del 4° Memorial Spinelli

Sabato 20 settembre semifinali

Ore 18.30 Alebbio Como-Indipendente Appiano Gentile

Ore 20.30 Il Gigante Inverigo-Pallacanestro Figino

Domenica 21 settembre le finali

Ore 17.30 finale 3°-4° posto

Ore 19.30 finale 1°-2° posto