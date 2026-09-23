Tutto pronto per gli Open day di Briantea84

Cinque date da segnare sul calendario, opportunità da cogliere al volo: nuove avventure sono pronte per essere vissute con Briantea84 Cantù

L’appuntamento

Briantea84 apre le porte ai giovani con disabilità fisica e intellettiva relazionale per provare gratuitamente lo sport paralimpico con i suoi Open Days: atletica (disabilità intellettivo relazionale), basket in carrozzina (disabilità fisica), calcio (disabilità intellettivo relazionale), nuoto (disabilità fisica e intellettivo relazionale) e pallacanestro in piedi (disabilità intellettivo relazionale). L’iniziativa è realizzata grazia a CI.ERRE Ufficio con il patrocinio del Comune di Cantù -Assessorato allo Sport -, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso.

Volontariato

Gli Open Days sono aperti anche a tutte quelle persone che vorrebbero vivere una nuova esperienza di volontariato. Per prenotarsi è necessario scrivere una mail a info@briantea84.it per chiedere informazioni e si verrà ricontattati. Inoltre, si potrà chiamare in sede al numero 031/731680 secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì (8.30-12.30/14.30-16.30). Si può scegliere di provare anche più di uno sport.

Le date

Le date per gli open day sono: 26 settembre, basket in carrozzina (PalaMeda in via Udine 1/A – Meda, Mb); 29 settembre, calcio Campo Sportivo di Cimnago (via Marconi, 19 – Cimnago, Mb); 6 ottobre, atletica (Pista di atletica di Cantù in via Papa Giovanni XXIII, 11); 8 ottobre, pallacanestro in piedi (Palestra Liceo E. Fermi di Cantù in via Papa Giovanni XXIII, 11); 10 ottobre, nuoto Piscina comunale di Cantù (via Giovanni XXIII, 12 – Cantù, Co).