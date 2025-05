Tutto pronto per il Trofeo Regione Lombardia 2025

Domenica primo giugno il Bmx Stadium di via don Sterlocchi, a Olgiate Comasco, ospiterà la tappa 2 del Trofeo Regione Lombardia Bmx 2025, organizzata dalla Bmx Ciclistica Olgiatese con il patrocinio di Comune di Olgiate Comasco, Consulta dello Sport di Olgiate Comasco e Panathlon International Club di Como.

Le gare

Per la società presieduta da Alessandro Croce si tratta di un’occasione molto utile per fare le prove generali in vista del doppio appuntamento in calendario sabato 7 e domenica 8 giugno con le tappe 7 e 8 del Circuito italiano Bmx 2025. Il Trofeo Regione Lombardia Bmx 2025, articolato in 5 prove, si è aperto lo scorso 6 aprile a Vigevano (Pavia) e dopo la seconda prova a Olgiate Comasco proseguirà il 28 settembre a Caravaggio (Bergamo), il 5 ottobre a Besnate (Varese) e si concluderà il 12 ottobre a Vigevano (Pavia).

Il programma

Dalle 7.30 alle 8 allestimento Paddock, 8/10 apertura Paddock, 8.30/9.30 verifica licenze, 9.45 riunione tecnica, 8.30/9.10 prove ufficiali Bmx Giovanissimi, 9.10/9.30 prove ufficiali Cruiser tutte le categorie, 9.30/9.50 prove ufficiali Bmx Esordienti e Allievi, 9.50/10.10 prove ufficiali Bmx Junior, Under 23, Elite e Master, 10.10/10.25 prove ufficiali Promozione giovanile (apripista), 10.30 inizio competizione, al termine premiazioni. Il formato di gara prevede tre manche di qualifica con rimescolamento automatico dei piloti, più i turni successivi fino alla finale. Finale B solo per i Giovanissimi.

In pista anche le categorie promozionali

Durante la competizione agonistica si svolgerà anche una manifestazione per le categorie promozionali di classe Bmx (apripista). Per l’occasione la società olgiatese metterà in palio il Trofeo Healt Hub - Polo salute Lurate.

Bmx Ciclistica Olgiatese in gran spolvero

Per diversi atleti della Bmx Ciclistica Olgiatese la tappa 2 del Trofeo Lombardia sarà la prima occasione per sfoggiare le maglie di campione regionale conquistate domenica 25 maggio al Campionato regionale disputato a Besnate (Varese). Una domenica ricca di soddisfazioni con le vittorie individuali di Tommaso Donati (G1, gara non competitiva, senza titolo regionale), Elia Martinelli (G2), Adam Sartori(G3), Gabriel Buiatti (G4), Andrea Ronchetti (Cruiser 17/24), Leonardo Galassi (Esordienti 1), Lorenzo Mucelli (Esordienti 2), Tommaso Carraro (Master 17+), i podi di Elia Bianchino e Daniele Sibio (G3), Cristian Venturini (G4), Leonardo Canziani (G5), Christian Brambilla (G6), Nicolò Gigliotti (Esordienti 1), Marta Cataldi (Donne Esordienti 2), Manuel Trombetta (Allievi), Mattia Castelnuovo (Cruiser 17/24), Flavio Castelnuovo (Cruiser 40+), Luca Carugati (Master 17+), Andrea Cavallin e Thomas Cattaneo (Junior) che hanno fruttato, come logica conseguenza, la conquista del Campionato regionale a squadre.

Il presidente

“Abbiamo davanti due fine settimana molto intensi e impegnativi dal punto di vista organizzativo e agonistico - commenta il presidente della Bmx Ciclistica Olgiatese, Alessandro Croce - Ci stiamo preparando al meglio per farci trovare pronti ed essere, come sempre, all’altezza della situazione. Un ringraziamento particolare agli enti, istituzioni, associazioni, sponsor e a tutti i volontari impegnati a vario titolo nell’organizzazione dei prossimi appuntamenti. Al Trofeo Lombardia alcuni nostri atleti potranno sfoggiare con orgoglio la maglia di campione regionale appena conquistata a Besnate”.