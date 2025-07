Tyrus McGee, accordo trovato con l’Acqua S.Bernardo

Pallacanestro Cantù

Il comunicato della società.

Accordo per McGee

Il comunicato stampa: "Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’atleta Tyrus McGee. Il Club ringrazia Tyrus per aver contribuito con la sua esperienza e il suo talento alla splendida stagione vissuta dai biancoblù, augurandogli infine le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.