Udine beffa Cantù al supplementare

L’Acqua S.Bernardo Cantù esce sconfitta da una partita folle con l’APU Udine, decisa dopo un supplementare in cui i friulani beffano i biancoblù.

La gara

Un solo cambio nel quintetto di coach Vitucci, con Moretti che prende il posto di Gravett. Valentine e Brown segnano i primi due canestri della gara. Udine prova subito a prendere il comando della partita, portandosi a tre possessi di vantaggio sui biancoblù. L’Acqua S.Bernardo reagisce al parziale iniziale e, con Christon, trova il primo vantaggio a metà del quarto. L’APU sfrutta Battle per rispondere al break, ma nel finale la tripla di Moraschini vale il 20-18.

Cantù sfrutta il momento e, grazie a Flagg e Okeke, vola a +6. Una tripla di Battle interrompe il parziale dei padroni di casa, dando vita a un quarto di grande equilibrio, in cui nessuna delle due squadre riesce più a prendere in mano la gara. I 19 punti all’intervallo di uno scatenato Battle non bastano all’APU per trovare il vantaggio. I liberi di Okeke sigillano infatti il 36-36 all’intervallo.

Valentine e Christon inaugurano la ripresa con due triple. Udine riesce a portarsi avanti, senza tuttavia prendere il largo. L’Acqua S.Bernardo rimane infatti in scia per tutta la parte centrale del quarto. Nel finale Moraschini riporta nuovamente la gara in parità. McGlynn segna però il canestro del 56-58 di fine terzo quarto.

Flagg riporta avanti i biancoblù con una tripla, ma Udine riprende il vantaggio con McGlynn e Valentine. Spencer porta l’APU a +5 a metà del quarto. Grazulis e Christon riducono il divario, ma Calzavara replica con un gioco da tre punti. Il libero di Mobio vale il nuovo +5 a un minuto dalla fine, ma la tripla di Moraschini tiene viva Cantù. Udine non segna, Flagg si guadagna due liberi, ma sbaglia il primo. Valentine è perfetto dalla lunetta, ma Moraschini segna la tripla del pareggio che manda in delirio il PalaDesio: 77-77.

Grazulis ruba palla e va a inchiodare in contropiede, provando a dare la scossa ai biancoblù. Valentine però non ci sta e risponde con una tripla. Flagg fa lo stesso dall’altra parte. Ne esce così un altro finale thrilling. Calzavara segna il canestro del sorpasso. Christon sbaglia l’ultimo tiro e Udine vince 84-85.

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Il commento del coach

«Ovviamente è un gran peccato commentare un risultato negativo alla fine di questa partita – ha detto coach Francesco Vitucci – Abbiamo reagito a tutti i momenti di difficoltà. Sicuramente potevamo far meglio in alcune situazioni di gioco, soprattutto i possessi 50-50: palle vaganti e rimbalzi lunghi, in cui loro sono stati più reattivi e infatti hanno tirato, al netto dei liberi, circa una decina di tiri più di noi e su una differenza finale di un punto hanno fatto la differenza. È un peccato. Dovremo essere più efficiente nell’arco di tutta la partita».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – APU OLD WILD WEST UDINE 84-85 (20-18, 16-18, 20-22, 21-19, 7-8)

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 14, Flagg 20, Gravett, Okeke 7, Moraschini 17, Parravicini N.E., Ventura N.E., Miles 9, Brown 5, Grazulis 8, Moretti 4, Udom. Allenatore: Vitucci.

APU Udine: Mobio 8, Spencer 4, Sisko 8, Pavan N.E., Bucarelli 3, Bendzius 4, Battle 24, McGlynn 10, Grassi N.E., Calzavara 7, Cavallero, Valentine 17. Allenatore: Vertemati.

Arbitri: Quarta, Noce, Nicolini.

Spettatori: 3795