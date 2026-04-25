Udine non dà scampo a Cantù

Nell’ultima trasferta della stagione l’Acqua S.Bernardo Cantù si arrende al PalaCarnera di Udine. Per la salvezza di Cantù diventa così decisiva la gara interna di domenica prossima contro Treviso.

La gara

Con Bortolani ancora febbricitante e non convocato, c’è Moraschini in quintetto. Bendzius e proprio il capitano di Cantù sbloccano i tabellini. Polveri bagnate in avvio per entrambe le squadre, con Udine che si mette al comando e Moraschini che tiene in scia l’Acqua S.Bernardo. La tripla sulla sirena di Christon vale il 19-17 di fine primo quarto.

Chiozza riporta avanti Cantù, Mekowulu risponde però immediatamente. Il secondo quarto diventa così ben più movimentato, con Okeke prima e Ballo poi a provare a spingere l’Acqua S.Bernardo. Negli ultimi minuti sono i padroni di casa ad allungare ancora. All’intervallo Udine comanda 44-38.

Una partenza di secondo tempo lenta fa sprofondare Cantù a -12. Sneed scuote i biancoblù, riportando il divario a due possessi. Udine è brava a impedire all’Acqua S.Bernardo di rientrare completamente in partita. Anche in questa occasione i minuti finali del quarto sorridono ai padroni di casa, che chiudono la terza frazione sul 71-62.

Cantù perde Sneed dopo un fallo in difesa e un successivo tecnico. Udine ne approfitta per volare a +17. Green e De Nicolao provano a rendere meno amara la sconfitta, perché l’Acqua S.Bernardo non riesce mai a riaprire la sfida. Finisce 95-83.

Il commento

«Udine ha meritato questa vittoria perché, tranne per alcuni momenti nel secondo quarto, ha sempre comandato il gioco e l’inerzia è sempre stata nelle sue mani – ha detto coach De Raffaele – Abbiamo provato diversi quintetti e situazioni, per coprire assenze e serate negative di alcuni, ma non c’è mai stata quella scintilla per riaccendere a livello emotivo una partita iniziata in salita. Dobbiamo avere la capacità di recuperare fisicamente, cancellare e analizzare quello che non è andato, per cercare di essere pronti per la prossima gara. Giocheremo davanti al nostro pubblico, questo spero ci dia un po’ delle energie che ci sono mancate stasera».

Il tabellino

APU OLD WILD WEST UDINE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 95 – 83 (19-17, 25-21, 27-24, 24-21)

APU Udine: Christon 20, Spencer 8, Hickey 11, Pavan N.E., Mekowulu 14, Da Ros 6, Biasutti N.E., Bendzius 12, Dawkins 17, Calzavara 6, Mizerniuk N.E., Ikangi 1. Allenatore: Vertemati.

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 13, Moraschini 12, De Nicolao 12, Ballo 16, Molteni N.E., Sneed 4, Basile 2, Fevrier 2, Green 13, Okeke 9. Allenatore: De Raffaele.

Arbitri: Giovanetti, Bartoli, Paglialunga.