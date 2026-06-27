Udom è un giocatore della Pallacanestro Cantù

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha ingaggiato l’atleta Liam Akunne Michel Udom, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 27 giugno 2000. L’ufficialità del suo arrivo coincide con una data speciale: oggi Liam compie infatti 26 anni.

L’ingaggio

Guardia-ala dotata di grande esplosività, grazie ad un’altezza di 199 cm e a 85 kg di peso, combina un’importante attitudine difensiva ad un’efficacia offensiva dimostrata nell’ultima stagione da 11.1 punti di media, ottenuti tirando con il 47.3% da tre punti che ne hanno fatto il miglior tiratore dell’intera lega durante la regular season.

Liam Udom è cresciuto tra i vivai di Firenze, Rimini e Pistoia, ed ha fatto il suo esordio nei campionati senior nella stagione 2018-19 con la Fiorentina Basket in Serie B. Successivamente si è spostato alla Bakery Piacenza, dove è rimasto per due anni, crescendo gradualmente sia nel minutaggio che nel contributo, fino a raggiungere una media di 8.6 punti nella seconda stagione, conclusa con la vittoria dei playoff di Serie B. Nel 2021 è poi arrivato il passaggio in A2 a Verona, dove, grazie a 6.9 punti a partita, si è ritagliato subito un ruolo importante nella squadra che ha conquistato la promozione in LBA. Con la formazione scaligera ha poi giocato la stagione del ritorno nella massima serie e le due successive nel campionato cadetto dove è diventato una pedina chiave del roster. Proprio in queste ultime due ha chiuso rispettivamente con 10.3 e 9.2 punti di media, abbinandovi 4.8 e 5.3 rimbalzi a serata. La scorsa estate si è infine trasferito a Rieti, dove ha messo insieme una stagione da 11.1 punti, 3.6 rimbalzi e 2.2 assist a partita, facendo registrare inoltre la miglior media punti e la miglior percentuale al tiro da tre punti della propria carriera oltre che, come detto, risultare il miglior tiratore da oltre l’arco dell’intero campionato.

Le dichiarazioni

«Sono molto felice di essere stato chiamato da una piazza storica e importante come Cantù – ha detto Udom – Da parte mia c’è grande voglia di mettermi al lavoro, perché non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e lottare sul campo per questo Club».

Il general manager Simone Giofré ha aggiunto.

«Liam è un giocatore che nelle ultime stagioni si è affermato come una delle rivelazioni del campionato di A2. La sua crescita continua l’ha portato ad essere nel suo ruolo uno degli atleti più interessanti del panorama nazionale. Ci auguriamo che questa nuova avventura possa essere per lui l’opportunità per continuare nel suo percorso di maturazione e che possa contribuire con tutte le sue indubbie caratteristiche tecniche ad ottenere i migliori risultati di squadra possibili».