Ufficiale: il comasco Procida è tra i 12 azzurri che debuttano agli Europei

Alla vigilia di Eurobasket 2025 il ct Pozzecco ha annunciato la nazionale in cui c'è anche il lariano.

Cantù
Pubblicato:

Il cestista comasco Gabriele Procida, ex Pallacanestro Cantù, è nella lista dei magnifici 12 azzurri.

Procida vestito di azzurro

Da domani, giovedì 28 agosto, 12 cestiti inizieranno i Campionati Europei 2025 con la maglia dell'Italia. Oggi il ct Gianmarco Pozzecco ha comunicato il roster ufficiale della nazionale che domani, alle 20.30, giocherà la sua prima partita nel girone C di EuroBasket 2025 debuttando Limassol, sull’isola di Cipro contro la Grecia. L'ultimo giocatore tagliato è stato Riccardo Rossato guardia dei Trapani Shark. Il cammino che Procida e compagni dovranno compiere per arrivare a Riga, sede della fase a eliminazione diretta, continuerà dopo la sfida alla Grecia con le gare contro la Georgia (30 agosto), contro la Bosnia Erzegovina (31 agosto), contro la Spagna (2 settembre) e contro Cipro (4 settembre). Si qualificano agli ottavi del 7 settembre le migliori quattro squadre del girone, che incroceranno poi con il gruppo D formato da Francia, Slovenia, Israele, Polonia, Islanda e Belgio.

Gabriele Procida al Real Madrid
Il comasco Gabriele Procida dopo gli Europei giocherà nel Real Madrid

Questo il roster dei 12 azzurri

#8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico)
#9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia)
#13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA)
#15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna)
#17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano
#18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna)
#19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna)
#20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna
#33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)
#35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna
#45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna
#54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Il programma di Gruppo C a EUROBASKET 2025

Giovedì 28 agosto
ore 14.00 italiane Georgia-Spagna, ore 17.15 italiane Bosnia Erzegovina-Cipro, ore 20.30 italiane
Grecia-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Sabato 30 agosto
ore 14.00 italiane Itala-Georgia (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 17.15 italiane Cipro-Grecia, ore 20.30
Spagna-Bosnia Erzegovina

Domenica 31 agosto

ore 14.00 italiane Georgia-Grecia, ore 17.15 italiane Spagna-Cipro, ore 20.30 italiane Bosnia Erzegovina-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Martedì 2 settembre

ore 14.00 italiane Grecia-Bosnia Erzegovina, ore 17.15 italiane Cipro-Georgia, ore 20.30 italiane
Italia- Spagna (RAI, Sky Sport, DAZN)

Giovedì 4 settembre

ore 14.00 italiane Bosnia Erzegovina-Georgia, ore 17.15 italiane Italia-Cipro (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 20.30 italiane Spagna-Grecia.

Gabriele Procida con la maglia dell'Italia
