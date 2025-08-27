Ufficiale: il comasco Procida è tra i 12 azzurri che debuttano agli Europei

Basket

Alla vigilia di Eurobasket 2025 il ct Pozzecco ha annunciato la nazionale in cui c'è anche il lariano.

Il cestista comasco Gabriele Procida, ex Pallacanestro Cantù, è nella lista dei magnifici 12 azzurri.

Procida vestito di azzurro

Da domani, giovedì 28 agosto, 12 cestiti inizieranno i Campionati Europei 2025 con la maglia dell'Italia. Oggi il ct Gianmarco Pozzecco ha comunicato il roster ufficiale della nazionale che domani, alle 20.30, giocherà la sua prima partita nel girone C di EuroBasket 2025 debuttando Limassol, sull’isola di Cipro contro la Grecia. L'ultimo giocatore tagliato è stato Riccardo Rossato guardia dei Trapani Shark. Il cammino che Procida e compagni dovranno compiere per arrivare a Riga, sede della fase a eliminazione diretta, continuerà dopo la sfida alla Grecia con le gare contro la Georgia (30 agosto), contro la Bosnia Erzegovina (31 agosto), contro la Spagna (2 settembre) e contro Cipro (4 settembre). Si qualificano agli ottavi del 7 settembre le migliori quattro squadre del girone, che incroceranno poi con il gruppo D formato da Francia, Slovenia, Israele, Polonia, Islanda e Belgio.

Questo il roster dei 12 azzurri

#8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico)

#9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia)

#13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA)

#15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna)

#17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano

#18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna)

#19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna)

#20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna

#33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)

#35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna

#45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna

#54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Il programma di Gruppo C a EUROBASKET 2025

Giovedì 28 agosto

ore 14.00 italiane Georgia-Spagna, ore 17.15 italiane Bosnia Erzegovina-Cipro, ore 20.30 italiane

Grecia-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Sabato 30 agosto

ore 14.00 italiane Itala-Georgia (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 17.15 italiane Cipro-Grecia, ore 20.30

Spagna-Bosnia Erzegovina

Domenica 31 agosto

ore 14.00 italiane Georgia-Grecia, ore 17.15 italiane Spagna-Cipro, ore 20.30 italiane Bosnia Erzegovina-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Martedì 2 settembre

ore 14.00 italiane Grecia-Bosnia Erzegovina, ore 17.15 italiane Cipro-Georgia, ore 20.30 italiane

Italia- Spagna (RAI, Sky Sport, DAZN)

Giovedì 4 settembre

ore 14.00 italiane Bosnia Erzegovina-Georgia, ore 17.15 italiane Italia-Cipro (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 20.30 italiane Spagna-Grecia.