Ufficiale: Laura Spreafico al torneo preolimpico con l'Italia 3X3

C'è anche la cestista lariana assese Laura Spreafico tra le quattro azzurre che difenderanno i colori dell'Italia 3×3 femminile che giocherà il FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament il torneo pre olimpico in programma a Debrecen (Ungheria) dal 16 al 19 maggio.

Spreafico scelta da coach Capobianco

L'assese Spreafico è stata scelta da coach Andrea Capobianco e farà squadra con Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini e Sara Madera nel girone D dove sfideranno nell'ordine Paesi bassi, Israele e Ungheria. Da ognuno dei 4 gironi si qualificheranno due squadre, che accederanno ai Quarti di finale. Tutte le partite della fase decisiva si giocheranno domenica 19 maggio, dal preolimpico di Debrecen saranno tre le Nazionali che otterranno un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sprea e compagne, sono già partite per l'Ugheria dove esordiranno contro i Paesi Bassi giovedì 16 maggio alle 19.45 e poi alle 21.10 torneranno in campo contro Israele per chiudere il girone sabato 18 maggio contro l’Ungheria. Il 19 si giocheranno poi quarti, semifinali e finali. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube FIBA3x3.

Questi i 4 gironi

Girone A

Germania, Polonia, Ucraina, Tunisia

Girone B

Canada, Lituania, Repubblica Ceca, Cile

Girone C

Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Girone D

Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Israele