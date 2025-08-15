Ufficiale: Progetto Giovani Cantù e Robur Saronno insieme nel 2025/26 con una nuova sinergia

Pallacanestro minors

Il club brianzolo ha annunciato una importante collaborazione per la prossima stagione cestistica

La notizia era nell'aria da qualche settimana ed è diventata ufficiale

Nuovo accordo tra le due società

Progetto Giovani Cantù e Robur Basket Saronno hanno annunciato un nuovo accordo di collaborazione per la prossima stagione sportiva 2025/26. La società varesina si avvarrà dell’utilizzo in doppio tesseramento dei giocatori dell’Under19 della società di sviluppo del settore giovanile canturino per la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale sotto la guida tecnica di coach Luca Ansaloni.

Gli stessi atleti che hanno il titolo di vicecampioni d'Italia

Gli atleti che comporranno il roster sono gli stessi che al termine dell’ultima stagione hanno conquistato il titolo di vicecampioni d’Italia nelle finali nazionali di Chiusi, con l’aggiunta fiore all’occhiello di Thomas Acunzo, freschissima medaglia di bronzo ai campionati europei Under18 con la maglia azzurra. Il gruppo sarà integrato e completato da una serie di senior di consolidata esperienza ed alto livello per la categoria. La Robur è stata inserita nella Conference Nord Girone B dove affronterà Social Osa Milano, Pizzighettone, Blu Orobica Bergamo, 7 Laghi Gazzada, Campus Varese, Bocconi Milano, Sanse Cremona, Nervianese, Oleggio, Gallarate, Marnatese, Derthona Lab, Pavia e Sangiorgese. La squadra giocherà le gare casalinghe al PalaRonchi di Saronno il sabato alle 21. Il campionato inizierà nel fine settimana del 27/28 settembre: il debutto nel campionato di serie B avverrà il 27 settembre in casa contro la Blu Orobica Bergamo. La formazione sarà presentata a inizio settembre in un evento casalingo.

"Una famiglia attenta ai propri genitori"

Questo il commento di Sergio Borghi, general manager del Progetto Giovani Cantù:

"Come PGC abbiamo subito colto la possibilità di collaborare con una realtà come Saronno. La necessità di sviluppare i nostri ragazzi nei campionati senior si sposa con la capacità della società del presidente Vaghi di essere famiglia attenta ai propri giocatori. Pertanto siamo felici di poter condividere un percorso agonistico senza perdere la dimensione formativa che ragazzi così importanti necessitano di avere".

"Promettiamo spettacolo!"

Il commento di Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno: