Ufficiale: Progetto Giovani Cantù e Robur Saronno insieme nel 2025/26 con una nuova sinergia
Il club brianzolo ha annunciato una importante collaborazione per la prossima stagione cestistica
La notizia era nell'aria da qualche settimana ed è diventata ufficiale
Nuovo accordo tra le due società
Progetto Giovani Cantù e Robur Basket Saronno hanno annunciato un nuovo accordo di collaborazione per la prossima stagione sportiva 2025/26. La società varesina si avvarrà dell’utilizzo in doppio tesseramento dei giocatori dell’Under19 della società di sviluppo del settore giovanile canturino per la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale sotto la guida tecnica di coach Luca Ansaloni.
Gli stessi atleti che hanno il titolo di vicecampioni d'Italia
Gli atleti che comporranno il roster sono gli stessi che al termine dell’ultima stagione hanno conquistato il titolo di vicecampioni d’Italia nelle finali nazionali di Chiusi, con l’aggiunta fiore all’occhiello di Thomas Acunzo, freschissima medaglia di bronzo ai campionati europei Under18 con la maglia azzurra. Il gruppo sarà integrato e completato da una serie di senior di consolidata esperienza ed alto livello per la categoria. La Robur è stata inserita nella Conference Nord Girone B dove affronterà Social Osa Milano, Pizzighettone, Blu Orobica Bergamo, 7 Laghi Gazzada, Campus Varese, Bocconi Milano, Sanse Cremona, Nervianese, Oleggio, Gallarate, Marnatese, Derthona Lab, Pavia e Sangiorgese. La squadra giocherà le gare casalinghe al PalaRonchi di Saronno il sabato alle 21. Il campionato inizierà nel fine settimana del 27/28 settembre: il debutto nel campionato di serie B avverrà il 27 settembre in casa contro la Blu Orobica Bergamo. La formazione sarà presentata a inizio settembre in un evento casalingo.
"Una famiglia attenta ai propri genitori"
Questo il commento di Sergio Borghi, general manager del Progetto Giovani Cantù:
"Come PGC abbiamo subito colto la possibilità di collaborare con una realtà come Saronno. La necessità di sviluppare i nostri ragazzi nei campionati senior si sposa con la capacità della società del presidente Vaghi di essere famiglia attenta ai propri giocatori. Pertanto siamo felici di poter condividere un percorso agonistico senza perdere la dimensione formativa che ragazzi così importanti necessitano di avere".
"Promettiamo spettacolo!"
Il commento di Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno:
"Dopo una storica esperienza in serie B Nazionale vissuta per la prima volta in settanta anni di storia nella scorsa stagione in cui, grazie a un grande lavoro d’insieme maturato in anni di esperienza e solida mentalità, siamo riusciti a mettere in mostra tanti talenti cresciuti nel vivaio di casa, per il ritorno nel campionato interregionale – che comunque rappresenta un importante quarto livello dei tornei nazionali – abbiamo concordato con Cantù un piano di collaborazione che porterà sul parquet del PalaRonchi alcuni dei più interessanti talenti del movimento italiano, prodotti di un settore giovanile d’Eccellenza. Ringraziamo i dirigenti del PGC per la disponibilità e la piena collaborazione e invitiamo tutti gli appassionati di pallacanestro della città e i tifosi della Robur a seguire la nuova realtà: promettiamo spettacolo! Come sempre l’obiettivo sarà quello di rimanere ad alto livello anche nel nuovo campionato".