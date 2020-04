Uisp Il comitato lombardo proroga la sospensione delle attività fino al 3 maggio

Uisp Anche l’Unione Italiana Sport Popolare condizionata dal Coronavirus.

Uisp Il comitato nazionale sospende ogni rassegna nazionale fino al 31 maggio

L’emergenza coronavirus non fa sconti a nessuno fuori e dentro i campi sportivi dove anche l’attività della UISP lariana è stata colpita duramente. E’ recente infatti la sospensione di tutti i campionati e le rassegne nazionali relative ai settori di Attività fino al 31 maggio e anche la sede nazionale Uisp resterà chiusa fino al 3 maggio.

Una decisione comunicata ufficialmente dal presidente nazionale Uisp, Vincenzo Manco, con il coordinatore nazionale dei Settori di Attività, Armando Stopponi, e con i responsabili nazionali di ogni Settore di Attività.

Questo il comunicato ufficiale Uisp Nazionale

“Sono sospesi tutti i campionati e le rassegne nazionali relative ai Settori di Attività fino al 31 maggio p.v. Continueremo come sempre a seguire le indicazioni che verranno emanate dalle autorità preposte per poter assumere ulteriori decisioni successive. Grazie a tutti per il costante impegno che state dimostrando. Stando uniti ce la faremo”.

Per ogni esigenza gli interessati possono fare riferimento agli indirizzi mail uisp@uisp.it. e segretariogenerale@uisp.it

Uisp Lombardia prorogata la sospensione attività fino al 3 maggio

Intanto anche l’UISP Lombardia, in seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia n° 528 dell’11 aprile 2020 dispone, fino al 3 maggio 2020 su tutto il territorio lombardo, la proroga della sospensione di tutte le attività, di qualsiasi tipo, di propria diretta competenza organizzativa, dei suoi Settori di Attività e dei suoi Comitati Territoriali e relativi Settori di Attività. Invita tutte le Associazioni/Società sportive affiliate ad adeguarsi. UISP Lombardia comunica anche la proroga della chiusura della sede regionale di via Guerzoni 23 a Milano fino al 3 maggio 2020.

