Uisp, sospese tutte le attività e manifestazioni sportive dal 6 al 20 novembre 2020

Anche l’Uisp Lombardia ha deciso di sospendere, dal 6 al 20 novembre 2020, tutte le manifestazioni e ogni attività sportiva di sua competenza diretta sul territorio regionale, in ottemperanza al decreto ministeriale del 3 novembre scorso. Un provvedimento che ovviamente interessa e condiziona fortemente molte società e tanti sportivi comaschi, che si sono dovuti fermare nuovamente.

Il comunicato ufficiale della Uisp Lombardia

UISP Lombardia informa della pubblicazione del DCPM del 3 novembre 2020.

Considerata la classificazione di Regione Lombardia, inserita nello “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, trova applicazione, in ambito sportivo, l’art. 3, che al comma 4), lettera d) decreta: “tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.

Di conseguenza, UISP Lombardia dispone, dal 6 al 20 novembre 2020, su tutto il territorio lombardo:

la sospensione di tutti gli eventi delle competizioni e delle attività motorie e sportive di propria diretta competenza organizzativa e dei suoi Settori di Attività.

Invita tutte le Associazioni/Società sportive affiliate ad adeguarsi.

Considerato che, come previsto dal comma 2): “può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione delle misure di cui al comma 4)”, invita le Associazioni/Società sportive affiliate a verificare con i Comitati Territoriali di propria appartenenza eventuali esenzioni territoriali delle misure di restrizione a partire dal 19 novembre p.v.

In attesa della ripresa delle attività si invitano le Associazioni/Società sportive affiliate a favorire, verso i propri associati regolarmente tesserati, la corsistica a distanza, che se regolarmente organizzata e autorizzata è coperta dalle garanzie della polizza assicurativa.

A tale scopo, UISP Lombardia informa che metterà a disposizione, alle Associazioni/Società sportive affiliate che ne faranno richiesta, tutte le conoscenze acquisite per l’utilizzo della piattaforma Google Meet.

La sede regionale resterà aperta, SOLO su appuntamento per eventuali incontri in presenza, sempre disponibile telefonicamente al numero 02.83428954 o via mail all’indirizzo lombardia@uisp.it

Sul sito di UISP Lombardia saranno pubblicati i successivi aggiornamenti.