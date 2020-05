Uisp tutti gli eventi, manifestazioni e campionati nazionali sospesi fino al 31 agosto

Uisp è arrivata una nuova proroga dell’Unione Italiana Sport per Tutti.

Uisp le dichiarazioni del presidente nazionale Vincenzo Manco a tutte le associazioni regionale territoriali

Novità importanti per le società e per i tanti atleti tesserati UISP anche sul territorio comasco. In queste ore infatti è stata prorogata la sospensione di tutte le manifestazioni, rassegne e campionati nazionali fino al 31 agosto 2020. A confermalo una nota ufficiale con cui il presidente nazionale Vincenzo Manco ha voluto rendere partecipi delle decisioni, prese nell’ultima Giunta Nazionale, tutte le articolazioni associative regionali, territoriali e dei Settori di attività.

La lettera inviata dal presidente nazionale Uisp, Vincenzo Manco

“Sentiti i Responsabili nazionali dei Settori di Attività, dopo aver condiviso le conseguenti decisioni nella Giunta Nazionale, di concerto con il Coordinatore Nazionale SdA, Armando Stopponi, vi comunico che le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Nazionali UISP di tutte le discipline sportive sono sospese fino al prossimo 31 agosto. Riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne UISP Regionali e Territoriali, tenendo conto di quanto sopra, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid -19, sarà cura dei Comitati Regionali e Territoriali fare le opportune valutazioni. Non appena le condizioni “sanitarie” lo consentiranno riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Regionali/Territoriali si darà vita, insieme ai Settori di Attività nazionali, a possibili proposte che vedano il coinvolgimento delle diverse realtà Regionali/Territoriali, trovando forme di svolgimento in contemporanea o non che possano offrire comunque una dimensione nazionale. Per quanto attiene alle attività sportive, motorie, didattiche e di allenamento organizzate dalle ASD/SSD e dai Comitati è necessario, ovviamente, attenersi alle disposizioni delle Autorità competenti, alle comunicazioni e circolari nazionali e alle disposizioni delle Autorità competenti, coerentemente con quanto abbiamo scelto”.

Il presidente Vincenzo Manco ha poi concluso ringraziando tutti i dirigenti Uisp regionali, territoriali e di Sda per il: ” costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i soci Uisp di tutto il territorio”.