Ultima gara casalinga con vittoria per il Pool Libertas

L'ultimo match di regular season tra le mura amiche del PalaFrancescucci finisce con cinque set e oltre due ore di gioco. I ragazzi di coach Denora Caporusso vincono per 3-2 contro l'Abba Pineto e consolidano la posizione in classifica proprio ai danni della compagine abruzzese. MVP di giornata un quasi infermabile Kristian Gamba, con 25 palloni a terra e il 60% in attacco.

La partita

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Cezar Douglas Silva risponde con Matteo Paris in cabina di regia, Andrea Santangelo opposto, Marco Rocco Panciocco e Paolo Luigi Di Silvestre in banda, Enrico Basso e Kruno Nikacevic al centro, ed Alessandro Sorgente libero.

A inizio primo set il Pool Libertas Cantù si lancia 3-0, aiutata da due errori in attacco dell'Abba. Pineto alza il muro e torna sotto (5-4), ma il turno in battuta di Aguenier, condito da un ace, rilancia l'azione canturina (9-4). Monguzzi non vuole essere da meno, e un suo punto in battuta convince Coach Douglas Silva a chiamare il suo secondo time-out (13-7). Al rientro in campo gli abruzzesi rosicchiano qualche lunghezza (13-10), ma Galliani li ricaccia indietro (18-12). E' lo strappo decisivo: il cambiopalla di Cantù funziona alla perfezione, e il neo-entrato Magliano consegna il parziale ai suoi (25-20).

A inizio secondo set la Abba si lancia subito avanti (1-3, 3-5). Panciocco e Santangelo spingono, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (4-8). Il Pool Libertas prova a tornare sotto con Ottaviani (7-10), ma il turno al servizio di Panciocco, condito da due ace, costringe Coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out (7-13). Sembra essere lo strappo decisivo, ma Cantù prima prova a tornare sotto (10-14), e anche pericolosamente (16-18, 19-21, time out Coach Douglas Silva), poi con Gamba pareggia a quota 23, poi con un attacco fuori di Santangelo sorpassa (24-23). Il muro di Nikacevic riporta il vantaggio dalla parte degli ospiti (25-26), e una magia di Paris chiude il parziale a favore dei suoi (25-27).

Nel terzo set il Pool Libertas parte subito forte (4-0), e sulla pipe attaccata in rete di Loglisci Coach Douglas Silva vuole parlarci su (6-2). Un attacco fuori di Gamba porta sotto l'Abba (6-4), ma due muri di Monguzzi riportano la distanza tra le squadre dove era (9-5). Un altro errore in attacco di Gamba riporta Pineto a -2 (10-8). Cantù difende il vantaggio acquisito con le unghie, con i denti, e con un Butti che arriva ovunque. L'attacco di Aguenier segna il +4 interno, e Coach Douglas Silva chiama il suo secondo time-out (19-15). Santangelo e Di Silvestre attaccano fuori, e i lombardi vanno a +6 (23-17). Chiude un errore in attacco del neo-entrato Frac (25-19).

Gli ultimi due set

Nel quarto set Ottaviani manda avanti i suoi (3-1), ma Panciocco al servizio piazza un parziale di 4-0 che lancia l'Abba (da 4-2 a 4-6). Un attacco fuori di Santangelo però mette il punteggio in parità a quota 6. Qualche errore di troppo nella metà campo canturina rilancia l'azione di Pineto, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (6-9). Al rientro in campo Galliani piazza un ace, Monguzzi mura Santangelo, ed è nuova parità a quota 10. Gamba riporta il pallino del gioco dalla parte dei suoi (12-11), ma le squadre lottano palla su palla. Jeroncic mura Monguzzi (16-17), Santangelo la mette a terra, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (17-19). Gli abruzzesi continuano a spingere e allungano (18-22). E' lo strappo decisivo: i canturini tornano sotto grazie ad un attacco di Gamba con Coach Douglas Silva a fermare il gioco (21-22), ma gli ospiti ricacciano indietro gli avversari e chiudono con un muro di Di Silvestre su Gamba (22-25).

L'inizio del quinto è decisivo set è in equilibrio fino al muro di Pedron su Di Silvestre e all'attacco di Galliani che lanciano il Pool Libertas e convincono Coach Douglas Silva a fermare il gioco (7-5). Gamba risponde a Santangelo e si va al cambio campo con Cantù a +2 (8-6). Un ace di Galliani manda i suoi a +3 (9-6), ma Di Silvestre risponde con la stessa moneta e riporta sotto l'Abba (9-8). Il muro di Aguenier su Loglisci ricaccia indietro gli avversari, e Coach Douglas Silva vuole parlarci su (11-8). Santangelo riporta sotto i suoi (12-10). Ottaviani si scatena dai nove metri, e sono due suoi ace di fila a chiudere parziale e partita per i suoi (15-10).

Il commento

"Più che i punti, ci portiamo a casa una bella vittoria e l'entusiasmo con cui l'abbiamo giocata - ha detto coach Denora Caporusso - Magari oggi all'inizio il tasso agonistico non era altissimo visti gli obiettivi di entrambe le squadre. Poi il livello si è alzato ed è stato molto divertente giocarla. Non siamo stati costanti in ricezione nel secondo e soprattutto nel quarto set, subendo dei break importanti che ci hanno condizionato, però sono molto contento del livello espresso dalla squadra. In settimana abbiamo lavorato molto sulla fase d'attacco, e oggi si sono visti i risultati, a dimostrazione che questa squadra quando lavora come si deve esprime sempre una bella pallavolo. Questo forse aumenta un po' i rimpianti per la stagione".

Il tabellino

POOL LIBERTAS CANTU' 3

ABBA PINETO 2

(25-20, 25-27, 25-19, 22-25, 15-10)



POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 5, Gamba 25, Galliani 16, Ottaviani 17, Aguenier 13, Monguzzi 5, Butti (L1), Gianotti, Magliano 1. NE:Quagliozzi, Bacco, Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 7, battute sbagliate 15, muri 13).

ABBA PINETO: Paris 4, Santangelo 26, Di Silvestre 21, Panciocco 9, Nikacevic 11, Basso 3, Sorgente (L1), Mignano, Frac, Loglisci 2, Pesare, Jeroncic 3. N.E.: Msatfi, Marolla (L2). All: Douglas Silva, 2° All: Palermo, Angeloni (battute vincenti 8, battute sbagliate 21, muri 11).

Arbitri: Giorgia Spinnicchia (Catania) e Cesare Armandola (Pavia)

Addetto al videocheck: Francesco Catalfamo