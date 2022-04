La curiosità

Una curiosa coincidenza che vede i compaesani incrociarsi per la prima volta in oltre un decennio di carriera.

Il match di serie C tra Carrarese e Viterbese di oggi, sabato 23 aprile, sarà anche un po’ alzatese: saranno infatti non uno, ma due, gli arbitri del paese in campo. Sarà compito di Mattia Caldera, nelle vesti di arbitro, e di Stefano Raineri, in qualità di quarto ufficiale (quarto uomo), dirigere il match che sarà disputato sul campo di Carrara, allo Stadio dei Marmi - Olimpionici Azzurri nella città toscana, alle 17.30 di oggi, sabato.

Un duo alzatese in campo a Carrara

Una curiosa coincidenza che vede due dirigenti di gara, compaesani, incrociarsi per la prima volta in campo nel match di ultima giornata per la serie C. Un match che riguarda nello specifico l’ultima giornata della regular season del girone B della serie C. Insieme a Caldera e Raineri, a comporre il team arbitrale ci saranno gli assistenti Pietro Pascali e Fabrizio Giorgi.

