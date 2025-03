Una buona Albese Volley non basta ad evitare il ko a Pisa per 3-1

L'Albese Volley è caduta ieri a Pisa nel 4° turno della Pule salvezza di serie A2 femminile. All'ombra della Torre infatti la Tecnoteam si è dovuta arrendere per 3-1 alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa al termine di una bella partita combattuta per tutti e quattro i set.

Il commento

Questo a fine gara il commento del presidente dell'Albese Graziano Crimella:

"Bella partita. Il primo set è stato giocato alla pari dalle due squadre punto a punto fino al 24-22 per noi ma non siamo riusciti a chiudere e Pisa si è imposta 26-24. Secondo set nel quale le padrone di casa non hanno sbagliano nulla soprattutto in difesa. Nel terzo abbiamo reagito con cuore vincendo 25-23. Nel quarto dopo l'uscita del nostro libero titolare Pericati, abbiamo pagato lo sforzo del set precedete e le padrone di casa hanno chiuso la gara per 3-1, direi vittoria meritata. Ora testa a domenica prossima quando a Mondovì cercheremo di portare a casa un risultato positivo".

Il tabellino di Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

Parziali: 26-24, 25-18, 23-25, 25-17

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 19, Fucka 12, Ferraro 4, Salinas 20, Colzi 15, Zuccarelli 14, Bisconti (L), Braida 1, Fava. Non entrate: Lotti, Tosi, Tesi (L). All. Bracci.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 12, Bernasconi 4, Colombino 13, Baldi 13, Veneriano 13, Rimoldi 2, Pericati (L), Mazzon 8, Longobardi 1, Mancastroppa, Radice (L). Non entrate: Vigano, Taje'. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Faia, Resta.

Risultati del 4° turno Poule salvezza serie A2

Clai Imola Volley-Tenaglia Abruzzo Volley 0-3 (21-25, 21-25, 20-25)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (26-24, 25-18, 23-25, 25-17)

Volleyball Casalmaggiore-Trasporti Bressan Offanengo 3-2 (19-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-5)

Orocash Picco Lecco-Imd Concorezzo 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-23)

Bam Mondovi’-Resinglass Olbia 0-3 (21-25, 15-25, 33-35)

Classifica Poule salvezza serie A2

Trasporti Bressan Offanengo 36 (11 – 11); Resinglass Olbia 32 (11 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 31 (10 – 12); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 24 (9 – 13); Orocash Picco Lecco 24 (8 – 14); Clai Imola Volley 22 (7 – 15); Volleyball Casalmaggiore 22 (7 – 15); Bam Mondovi’ 15 (5 – 17); Imd Concorezzo 15 (4 – 18); Tenaglia Abruzzo Volley 13 (5 – 17).

Programma del 5° turno Poule salvezza serie A2

Domenica 9 marzo ore 17 Imd Concorezzo – Clai Imola Volley, Trasporti Bressan Offanengo – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Volleyball Casalmaggiore – Tenaglia Abruzzo Volley, Resinglass Olbia – Orocash Picco Lecco, Bam Mondovì– Tecnoteam Albese Volley Como.