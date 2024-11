Una super Albese Volley si arrende al tie break contro Busto

Solo al tie break ieri sera, domenica 3 novembre, si è arresa una Albese Volley maiuscola, come l'ha definita il suo presidente Graziano Crimella.

Tie break in un derby fantastico

Un tie break fantastico dove ha avuto la meglio la Futura Busto al termine di un derby davvero fantastico andato in scena a Casnate. Una sfida maratona durata oltre due ore e mezza che ha visto la Tecnoteam giocare davvero una grande pallavolo nei primi tre set, per poi arrendersi solo al tie break, quando ha dovuto fare a meno di Giorgia Mazzon, out per infortunio e fino a quel momento la miglior giocatrice in campo.

Le parole di Crimella

La squadra lariana porta a casa un punto anche se il presidente Graziano Crimella ammette: "Abbiamo giocato davvero bene e se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Per tre set abbiamo disputato una partita meravigliosa poi alla fine è venuta fuori la maggiore esperienza di Busto. Brave a tutte le nostre ragazze che ringrazio perché hanno spaventato una squadra molto forte. Un grosso augurio a Giorgia Mazzon che finchè non si è infortunata era stata la migliore in campo. Speriamo possa rientrare presto. Ora testa a domenica prossima quando ancora in casa giocheremo contro Cremona, un altro derby da vincere”.

Tabellino di Tecnoteam Albese-Futura Giovani Busto 2-3

Parziali: 25-20 30-32 25-15 16-25 12-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 18, Taje' 4, Rimoldi, Grigolo 17, Veneriano 13, Mazzon 12, Pericati (L), Colombino 11, Baldi, Mancastroppa, Radice, Bernasconi. Non entrate: Vigano, Calervo (L). All. Chiappafreddo.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 18, Kone 9, Zanette 24, Enneking 20, Rebora 12, Monza 1, Cecchetto (L), Baratella 1, Zakoscielna, Del Freo. Non entrate: Brandi, Osana (L), Spiriti, Landucci. All. Beltrami.

ARBITRI: Russo, Adamo.

Risultati del 5° truno del girone B serie A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Imd Concorezzo 3-0 (25-15, 25-17, 25-21)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-18)

Itas Trentino-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (24-26, 25-21, 25-21, 25-23)

Tecnoteam Albese Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-20, 30-32, 25-15, 16-25, 12-15)

U.S. Esperia Cremona-Narconon Volley Melendugno 2-3 (18-25, 18-25, 25-19, 25-15, 13-15)

Classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne

Itas Trentino 13 (5 – 0); Trasporti Bressan Offanengo 11 (4 – 1); Narconon Volley Melendugno 11 (4 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 10 (3 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 9 (3 – 2); U.S. Esperia Cremona 5 (1 – 4); Imd Concorezzo 4 (1 – 4); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 4); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 5).

Programma del 6° turno del girone B di A2 donne

Domenica 10 novembre ore 17 Volley Hermaea Olbia – Trasporti Bressan Offanengo, Imd Concorezzo – Tenaglia Abruzzo Volley, Narconon Volley Melendugno – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona.