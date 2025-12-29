Una vittoria per il morale e la classifica: la Campi Reali Cantù chiude il 2025 battendo la capolista Tinet Prata di Pordenone. Non arrivano i tre punti, ma ne arrivano due nello scontro testa-coda tra la prima e l’ultima in classifica. I canturini sono stati bravi a resistere all’impeto degli avversari nel quinto set, dopo un quarto perso con un distacco di ben 8 punti.

Una super Campi Reali fa l’impresa contro la capolista

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Mario Di Pietro risponde con Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Jernej Terpin e Marcin Ernastowicz in banda, Simone Scopelliti e Nicolò Katalan al centro, e Alberto Benedicenti libero.

L’inizio di primo set è in equilibrio fino a quota 8, poi Gamba manda avanti la Tinet, e Coach Zingoni ferma il gioco (9-12). Penna riporta sotto i suoi (11-13), ma Prata di Pordenone rilancia l’azione (12-15). La Campi Reali lotta su ogni pallone, torna a -1 con un muro di Maletto su Ernastowicz (17-18), ma non riesce ad agganciare gli avversari. Chiude Terpin per i suoi (21-25).

A inizio secondo set Gamba prende il primo doppio vantaggio esterno (4-6), l’errore in attacco di Tadic manda gli ospiti a +3 (6-9). La Campi Reali lotta palla su palla, sorpassa con Meschiari, e Coach Di Pietro ferma tutto (11-10). Cantù non perde il ritmo, allunga ancora, e il Coach della Tinet chiama il suo secondo time-out (14-10). Due errori in attacco di Gamba mandano i canturini a +5 (16-11, break di 9-1). Terpin tiene a galla i suoi, e un’invasione di Candeli convince Coach Zingoni a fermare il gioco (20-17). Prata di Pordenone continua a picchiare, pareggia a quota 21, e Coach Zingnoni vuole parlarci su. Al rientro in campo Ernastowicz attacca out, viene murato da Maletto, e il conto dei parziali è in parità (25-23).

A inizio terzo set Candeli mura Katalan e conquista il primo doppio vantaggio per i suoi (7-5). Penna piazza l’attacco del +3 interno (10-7), ma un ace (il primo del match) di Katalan riporta sotto la Tinet (10-9). Terpin ribalta il punteggio (11-12), e un’infrazione in attacco di Meschiari convince Coach Zingoni a fermare tutto (12-14). Questo scuote la Campi Reali, che sorpassa con un muro di Candeli, e coach Di Pietro vuole parlarci su (17-16). Cantù continua a martellare, e un’invasione del muro ospite convince Coach Di Pietro a chiamare il suo secondo time-out (20-17). Un ace di Terpin riapre i giochi (23-21), Gamba mura Tadic (24-23), e Coach Zingoni ferma il gioco. Ernastowicz manda tutto ai vantaggi. Due punti consecutivi di Tadic chiudono il parziale (27-25).

A inizio quarto set Terpin manda avanti i suoi (0-2), Katalan mura Penna per il +3 esterno, e Coach Zingoni vuole parlarci su (4-7). Questo non scuote la Campi Reali, che commette qualche errore di troppo e permette alla Tinet di allungare (7-11, 8-14, time-out Coach Zingoni). La marcia di Prata di Pordenone continua (11-19, 13-21), e Terpin manda la partita al tie-break (17-25).

Nel quinto set Tadic mura Gamba per il primo vantaggio interno (2-1), ma Ernastowicz riporta il pallino del gioco nelle mani della Tinet (4-5). Un ace di Meschiari manda le squadre al cambio campo (8-7). Terpin attacca out, e Coach Di Pietro ferma tutto (10-8). Un ace di Terpin rimette il punteggio in parità a quota 11, Katalan mura Penna e conquista il primo match point per i suoi (13-14). Gamba batte in rete e si va ai vantaggi. Maletto mura Terpin, e un ace di Meschiari confermato in campo dal videocheck fanno partire la festa canturina (17-15).

Coach Zigoni: “Punti pesantissimi”

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “Questi sono due punti pesantissimi soprattutto perché la classifica si muove, ed è giusto che noi ci muoviamo con essa. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno avuto una settimana pesante e lunga, e questa vittoria se la sono presa. Questo ci dà ancora più morale perché settimana prossima abbiamo una sfida importante a Macerata, e da domani mattina ci pensiamo. Però stasera festeggiamo perché vincere con la prima non è mai semplice, e l’abbiamo fatto con dei valori tecnici importanti”.