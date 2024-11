Una super Cierre Ufficio Cantù U15 apre il ritorno sbancando Cernusco per 106-61

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato Under15 Eccellenza per la Cierre Ufficio Cantù che ieri ha sbancato il campo della Libertas Cernusco con uno strepitoso 106-61. La squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi dopo un primo quarto equilibrato ha cambiato marcia già nella seconda frazione per poi allungare in progressione e superare quota 100. La Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 23 novembre quando ospiterà la Nuova Argentia Gorgonzola.

Il tabellino d LIBERTAS CERNUSCO - CIERRE UFFICIO CANTÙ 61-106

Parziali: 20-24, 37-55, 52-82

Libertas Cernusco: Santagada 15, Sirtori, Di Liberto 4, Corbetta, De Ambrosi 4, Zucca 7, Palermo 2, Bosi 4, Pavani 4, Bille Eboa 5, Mescalchin 11, Pinna 5. All. Baroggi, Vice All. Mastrangelo.

Cierre Ufficio Cantù: Villa 5, Teoldi 2, Pulcinelli 24, Festi 4, Grisoni 8, Sellitto 19, Buzzi 9, Martinelli 2, Ferrari 6, Marelli 9, Bonavoglia 4, Gazzani 14. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.